Pas de sable pour Paris-plages 2017 mais une prolongation de deux semaines !

C'est une première en 16 éditions ! Il n'y aura pas de sable pour l'édition 2017 de Paris-plages. À cause notamment de la polémique Lafarge, qui livrait le sable jusqu'à présent. Parmi les nouveautés, trois bassins de baignade dans à la Villette et une prolongation de deux semaines de l'événément.

Il ne sera donc plus possible de faire son château de sable sur les bords de Seine... Pour la 16ème édition de Paris-plages, la mairie a décidé de ne pas mettre de sable ! Deux raisons à cela : la polémique concernant le cimentier Lafarge, qui fournissait le sable jusqu'à présent et qui a reconnu des arrangements avec Daech, et la question écologique. "Nous ne souhaitions pas poursuivre l'aventure avec Lafarge, pour des raisons déontologiques, et puis il y aussi la question écologique. La venue du sable, qui parfois venait de loin, ne permettait pas de garantir des conditions environnementales satisfaisantes" explique Bruno Julliard, maire adjoint à la culture.

En remplacement ? "Il y aura des plages d'herbes, des plages de bois et plus de mobilier urbain" précise Stéphane Chave, responsable des événements à la mairie de Paris. En l’occurrence : 352 transats, 25 tables de pique-nique et 52 palmiers. Mais de ce fait, terminé les matches de beach-volley...

Une durée prolongée de deux semaines

Parmi les autres nouveautés cette année, la possibilité de se baigner dans le bassin du parc de la Villette ! Trois bassins, "avec des contrôles sur la qualité de l'eau plusieurs fois par jour" assure Bruno Julliard. Ces bassins pourront accueillir jusqu'à 300 personnes en même temps. La durée de Paris-plages sera prolongée de deux semaines, du 8 juillet au 3 septembre.

Paris-plages aux couleurs de Paris 2024

Alors que Paris-plages se terminera quelques jours avant la décision du CIO pour l'attribution des Jeux olympiques, la Mairie a souhaité profiter de l'événement pour porter son projet de candidature. Il y aura des démonstrations sportives, une animation de lutte dans le cadre des championnats du monde organisés dans la capitale, une piste d'athlétisme installée devant l'Hôtel de ville qui sera aux couleurs de Paris 2024.

Concernant la sécurité, "nous serons en mesure de garantir la sécurité" affirme Bruno Julliard. "Un dispositif important sera mis en place, on essaye toujours de faire plus mais le risque zéro n'existe pas."

Le coût de l'événement sera de 2,5 millions d'euros. Semblable à ceux des dernières années.