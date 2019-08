Pas de ski sur le glacier des Deux Alpes en août : "Ce n'est jamais arrivé !"

Mont-de-Lans, France

Pour la première fois, il ne sera pas possible de skier dans la station des Deux Alpes au mois d’août ! Le glacier, qui culmine à 3600 mètres d'altitude, a fermé aux skieurs mercredi 7 août, à cause du manque de neige. La faute aux épisodes caniculaires, car d'habitude il est possible de pratiquer les sports d'hiver aux Deux Alpes jusqu’à la fin du mois d’août. Il reste tout de même possible d'accéder au glacier en tant que piéton.

La fonte s'est accélérée par rapport aux dernières années.

"Ce n'est jamais arrivé qu'on ferme tout le mois d’août !" confie Thierry Hugues, directeur de la sécurité des pistes aux Deux Alpes. "On avait deux mètres de neige tassée sur le glacier, ce qui correspond à la hauteur moyenne des dix dernières années... Mais on a subit les deux pics de canicule de juin et juillet, donc la fonte s'est accélérée par rapport aux dernières années."

Une "bonne saison" quand même

Bilan : une saison d'été bien amputée avec environ 55 jours d'ouvertures au lieu de 80, mais une bonne saison quand même dit Thierry Hugues : "Sur l'ouverture qu'on a eu, on a très bien travaillé, car l'été on a beaucoup de ski-clubs qui connaissent l'état du glacier. Même nos clients avaient anticipé le fait que ça pouvait être fermé au mois d’août. Le nombre de passages a légèrement augmenté par rapport aux années précédentes, mais c'est parce que les clients d’août se sont reportés sur juin et juillet."

Le glacier des Deux Alpes aura été ouvert 55 jours aux skieurs cet été, contre 80 habituellement. © Maxppp -

Alors, est-ce le début de la fin du ski d'été ? Le directeur ne veut pas se montrer alarmiste pour autant : "C'est un glacier calotte donc il fond, il perd de la hauteur, mais on fait des relevés et beaucoup de travaux pour préserver la glace, donc il a encore de belles années d'exploitation devant lui ! Par contre, _il sera effectivement de plus en plus difficile de faire du ski en août._"