Pas de son et lumière place Stan à Nancy cet été : la mairie promet des innovations culturelles

C'est l'animation phare de la saison estivale à Nancy depuis 2007. Le son et lumière "Rendez-vous place Stanislas" qui illumine les façades historiques à la nuit tombée et draine chaque année plusieurs centaines de milliers de spectateurs n'aura pas lieu en 2020.

La crise du coronavirus est passée par là. "Nous ne faisons qu'appliquer les réglementations de l'Etat sur les rassemblements", souligne Laurent Villeroy de Galhau, conseiller municipal de Nancy délégué à la culture, aux fêtes et animations.

Le spectacle est reporté à 2021 et la mairie insiste sur le mot "report". "Nous avons deux préoccupations : le public mais aussi le respect des engagements pris avec les structures professionnelles avec lesquelles nous travaillons", explique l'élu. "Quand on parle de report, cela signifie bien que l'entreprise Spectaculaires [la société bretonne créatrice des "Rendez-vous place Stanislas", NDLR] qui travaille avec nous depuis des années voit son contrat maintenu et ses ressources maintenues."

Nous nous devons de respecter un secteur culturel bien mis à mal en ce moment

Décaler la projection du spectacle aux mois d'août et septembre a été envisagé courant mars. Mais les délais de réalisation du son et lumière étant de plusieurs mois, "à un moment, il fallait bien trancher", ajoute Laurent Villeroy de Galhau.

Y-aura-t-il une offre culturelle alternative cet été à Nancy ? Oui, assure-t-il. "Nous travaillons à des manifestations inédites, très certainement pas de la même envergure que "Les Rendez-vous Place Stan" mais quand même, il y aura des événements sur le plan culturel et des animations."