Pas de spectacle au Zinga Zanga avant octobre mais la prochaine saison s'annonce riche et flamboyante

Aucun spectacle n'est donc prévu au Zinga Zanga avant octobre prochain à Béziers. Le complexe qui est en mesure de recevoir jusqu'à 2.200 spectateurs a été transformé en centre de vaccination depuis le début de l'année 2020. 70 à 80 professionnels de santé se relaient quotidiennement, sept jours sur sept. La ville a pris la décision e maintenir l'activité jusqu'en septembre.

Alors que les salles de spectacles rouvrent le 19 mai avec une jauge limitée à 35 % de sa capacité, aucun événement n'y a donc été programmé. "Ce n'est pas la période la plus dense pour nous" dixit Christophe Burte, le directeur de la salle, chargé par ailleurs de la programmation culturelle à la ville de Béziers et coordinateur de la Feria. Cette salle de spectacle accueille 100.000 spectateurs/visiteurs par an.

La saison prochaine est la plus riche depuis la création de la salle

Le Zinga Zanga propose habituellement une programmation d'octobre à mai. Le mois de juin, est réservé aux associations organisant des galas. Ceux qui étaient programmés à cette période-là, le seront mais dans les arènes de Béziers rajoute Christophe Burte.

"Nous avons concentré toute notre énergie à une reprise que l'on espère flamboyante à partir d'octobre pour une très très belle et très grosse saison."

"Il y a très peu d'annulation au Zinga Zanga depuis le début de la pandémie. Nous avons annulé moins d'une dizaine de spectacles. 90 % des spectacles de premier plan ou projets associatifs ou locaux ont tous été reportés. Nous avons maîtrisés notre planning et notre calendrier.

Pas d’embouteillage comme pour les sorties de films au cinéma. Mais il est certain que la saison prochaine est la plus riche depuis la création de la salle en octobre 2007."

''Depuis le début de la pandémie, nous avons maintenus 90 % de la programmation'' dit Christophe Burte Copier

"Le public a très envie de revenir. Nous avons énormément de messages via les réseaux sociaux, les mails. Il nous soutient beaucoup. C'est très touchant."

S'il faudra attendre octobre pour voirun artiste monter sur scène ce ne sera pas le cas pour le théâtre municipal de Béziers. Une ouverture symbolique est prévue le 19 mai prochain avec une jauge là-aussi limitée à 35 % avec un spectacle programmé dans le cadre de la saison. L'artiste Biterroise Aline Alguno rendra hommage à Ella Fitzgerald.

"Il était important que les portes du théâtre rouvre avec un spectacle biterrois. C'était un symbole, qui nous tenait à cœur."

Spectacle d' Aline Algudo avec son trio la first lady du jazz Ella Fitzgerald © Radio France - Stéfane Pocher