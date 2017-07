Pas de tentative de record au Mondial Air Ballon : trop de vent !

Déception ce dimanche matin au Mondial Air Ballon: la tentative de record du monde d'envol de montgolfières en ligne n'a pas eu lieu, le vent était trop fort.

Le spectacle promettait d'être grandiose: le Mondial Air Ballon voulait battre son propre record du monde d'envol de montgolfières en ligne. Malheureusement les conditions météo ne l'ont pas permis et l'organisation a du annuler. Il y avait entre 15 et 30 kmh de vent au sol, et plus en altitude.

Des conditions qui rendraient déjà difficile un simple vol, alors une tentative de vol en ligne était impossible. Le précédent record date de la dernière édition du Mondial Air Ballon, en 2015. Ils avaient aligné 433 montgolfières. Pour que le record soit homologué, tous les ballons doivent être au sol et gonflés. Ils doivent rester comme cela le temps que l'huissier les compter un par un, pour homologuer le record. Il le fait par hélicoptère, mais ça dure quand même une demi-heure! Or garder un ballon au sol n'est pas simple, il faut l'attacher à un véhicule et il doit être maintenu par les équipiers du pilote pour ne pas trop bouger. Alors garder plus de 400 ballons au sol alignés pendant une demi-heure, avec 30 kmh de vent...

Ce n'est peut-être que partie remise, l'organisation doit décider si une autre tentative de record va être mise en place avant la fin du Mondial. Le public lui, s'est montré déçu, mais compréhensif, même si beaucoup se sont levés dès 4h du matin pour assister au splendide spectacle que représente l'envol massif des ballons.