Pas de "toro de fuego" dans les arènes de Vauvert pour l'ouverture de la fête votive

La fête votive de Vauvert, l'une des plus importantes du Gard aura un goût un peu différent cette année. Pour la première fois, lors de la soirée d'ouverture le 13 août, le "toro de fuego" ne sera pas brûlé en raison des restrictions en matière de feu et de la sécheresse. "Les Vauverdois savent pouvoir compter notamment sur les bandes de jeunes pour assurer l’ambiance, pas besoin de flamme pour mettre le feu dans les arènes » précise Jean Denat, le maire de Vauvert. À la place, une mini pégoulade avec deux tracteurs décorés et des grandes remorques qui descendra de la place du Griffe jusqu'aux arènes, derrière un toro en carton. Pour remplacer les torches, 200 bâtons TAP TAP lumineux en LED et des canons à confettis.

Des surprises dans les arènes

Des surprises sont aussi prévues pour les spectateurs dans les arènes avec une color party en piste avec des DJ qui animeront la soirée. Des accessoires seront offerts au public pour faire briller les arènes. Pas de feux non plus dans les prés. Le maire invite le public à la responsabilité en privilégiant les petits déj's froids. Une séance découverte de la course camarguaise sera offerte aux nouveaux Vauverdois dimanche 14 août, à l'occasion de la course du Trophée de l'Avenir. Elle sera commentée par un membre de la commission des festivités. La fête de Vauvert dure jusqu'au 21 août inclus.