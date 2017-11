Pas de tournée de Noël pour les Goristes, qui arrêtent leur carrière

Clap de fin sur l'emblématique groupe de chanteurs brestois. Un peu las de la traditionnelle tournée de Noël, ils ont décidé de tourner la page.

Les fans sont tristes : les Goristes ont décidé d'arrêter leur carrière, certains membres éprouvant une certaine "lassitude". Le groupe brestois a été créé en 1991. Et contrairement aux habitudes, il n'y aura pas de concert de Noël au Vauban cette année.

"Il faut savoir tourner la page !" - Yvon Etienne

Le chanteur Yvon Etienne, l'un des membres des Goristes est déjà bien nostalgique : "Ce n'est pas de gaieté de cœur, car je prenais toujours du plaisir à écrire des chansons, mais il faut savoir tourner la page !"

Il poursuit : "Les goristes c'était tout d'abord l'occasion de se retrouver à huit amis, et les occasions vont devenir plus rares, c'est ça qui me rend triste moi !" L'ancien animateur de France Bleu Breizh Izel nous confie sa tristesse et promet cependant qu'il a "déjà d'autres projets !"