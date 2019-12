Dans les stations comme Chalmazel ou les Estables, on ne découvre que quelques plaques de neige résiduelles qui n’autorisent pas les folles glissades

Pas le moindre flocon à l'horizon dans les stations de la Loire et la Haute Loire

Alors les vacanciers font contre mauvaise fortune bon cœur, ils profitent à fond du calme, du paysage et de la perspective de passer un bon moment en famille…

Quelques plaques de neiges encore accrochées au Mont Alambre © Radio France - Yves Renaud

Aux Estables dans le massif du Mézenc, les locations sont presque toute pleines , les familles qui choisissent de venir ici pour Noël le font en pleine connaissance de cause comme le confirme Pierre Séjazon, le directeur de l’office de tourisme.

"Au-delà du tout ski , ou du tout raquette , ici c est la découverte du milieu de cette moyenne montagne que viennent chercher nos clients. Si il y a de la neige, c'est la cerise sur le gâteau, mais si il n'y en a pas ce sont quand même de bons moments à passer en famille dans un espace sympa."

Si ils ne peuvent effectivement pas faire de ski, la plupart des vacanciers vont se rattraper sur le «lugik parc», la tout nouvelle attraction de la station des Estables, une piste de luge artificielle qui promet pas mal de sensations pour les petits et les grands.

Le tout nouveau Lugik Parc © Radio France - Yves Renaud

C’est en tout cas ce que viennent de vivre, Charles le Grand Père et Olympe, sa petite fille qui viennent tout juste d’en descendre

Loin d’être déserte la station des Estables au pied du Mont Mézenc est quasiment pleine, toutes les locations ont trouvé preneur et on vient parfois de loin pour passer ses vacances ici .

Christophe et sa famille vivent en Angleterre mais lui aime retrouver l’air pur de son enfance ici

Plus original encore, Yohan et Antinoé sont venus avec leurs deux enfants, de Haute Savoie…

Des paysages calmes et champêtres © Radio France - Yves Renaud

Ils cherchaient un tourisme plus écolo et plus proche de la nature

Et puis on vient aussi de plus près, en voisin, comme Pierre originaire de Lantriac. Moins de 10 km à vol d’oiseau

Balades au sommet du mézenc ou dans la foret, descentes sur le "lugik parc" ou plus simplement apéro au soleil , il veulent tous profiter du calme et du paysage.