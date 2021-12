"Pas une révolution, mais une évolution" : la Bordeaux Wine Week va remplacer Vinexpo en juin 2022

C'est officiel, le salon Vinexpo ne reviendra pas à Bordeaux. Le rendez-vous des professionnels du vin, fondé en 1981, se tiendra désormais uniquement à Paris. À la place, la capitale girondine accueillera, du 16 au 26 juin 2022, un nouvel événement baptisé Bordeaux Wine Week. Le projet a été présenté par la mairie de Bordeaux, l'organisateur Vinexposium, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde mercredi 15 décembre. Il réunira à la fois des rencontres destinées aux professionnels et des événements plus populaires, comme Bordeaux fête le vin, maintenu dans sa forme actuelle (sur les quais) du 23 au 26 juin 2022. Une fête en avant-première commencera le 16 juin dans les restaurants et cavistes de la métropole.

à lire aussi Un nouveau label de "responsabilité sociétale" pour 13 entreprises viticoles du Bordelais

Dans ce cadre, le nouveau temps fort proposé par Vinexposium en remplacement de Vinexpo, baptisé "Act for Change", se tiendra les 20 et 21 juin à la Cité du Vin à Bordeaux. Un cycle de conférences sera organisé sur le thème du vin en 2030, avec plusieurs intervenants internationaux. L'occasion d'aborder notamment l'impact du changement climatique sur les vignes et les efforts des viticulteurs pour préserver l'environnement. Les 22 et 23 juin, un autre événement rassemblera des professionnels : les WOW! Meetings, consacrés aux vins bios et certifiés dans une démarche environnementale. Enfin, une exposition sera aussi reliée à la Bordeaux Wine Week. "Picasso, l'effervescence des formes" commencera à la Cité du Vin dès le 15 avril, avec des oeuvres des musées Picasso de Paris et Barcelone.

"L'UBB du vin"

"Bordeaux Wine Week, c'est un peu l'UBB du vin", s'amuse le directeur général de Vinexposium. "C'est l'union qui fait la force et qui permet au pack vignoble bordelais avec la filière d'avancer ensemble face à l'adversité actuelle." Rodolphe Lameyse assume ce "mix" entre aspect populaire et rendez-vous professionnels. "Séparer le pro du perso, ça répondait à un besoin il y a quarante ans", affirme-t-il. "Mais aujourd'hui, les deux sont imbriqués donc autant les réunir. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. On n'utilise juste pas le terme Vinexpo Bordeaux pour ne pas apporter de confusion aux intervenants internationaux." Des internationaux qui représenteront entre 10 et 15% des intervenants, contre 20 à 40% lors de Vinexpo.

à lire aussi Les Talents de Bordeaux : douze ambassadeurs pour les Bordeaux et Bordeaux Supérieurs

Mais, les organisateurs l'assurent, cette "union" des forces ne brouillera pas le message envoyé à la fois aux professionnels et au grand public. "Les événements ne se feront pas en même temps", rassure Bernard Farges, président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. "Et puis il n'y a aucune concurrence entre les événements ou les acteurs. Nous devons nous adresser à tous les publics et anticiper l'avenir."