Dijon, France

Ils étaient une dizaine à l'attendre avec impatience devant les portes de France Bleu Bourgogne à Dijon. Des fans absolus de Pascal Obispo, pressés d'apercevoir leur star. Le chanteur est venu présenter, ce vendredi après-midi, son nouveau spectacle. Il s'agit d'une fresque musicale composée par ses soins et intitulée : "Jésus, de Nazareth à Jérusalem ». Le spectacle est programmé le 10 mars prochain au zénith de Dijon.

"Je me suis fait tatouer sa dédicace"

Devant les portes de nos studios, le chanteur était attendu de pied ferme. Parmi les passionnés, il y a Cléophée, 18ans :

"Ma mère écoute depuis que je suis toute petite. Les musiques, elles tournent en boucle dans la voiture et à la maison !" - Cléophée

Sa maman Sylvie a même gardé un souvenir inoubliable de sa première rencontre avec le chanteur. Un souvenir qui lui colle à la peau : "La première fois que le l'ai rencontré, il m'a fait une dédicace et je l'ai tatouée sur l'avant-bras."

"J'ai tatoué sa dédicace sur mon avant-bras" - Sylvie Copier

Le père de famille Christophe n'a pas le choix : il accompagne ses proches dans tous les déplacements. Il a même tout plaqué pour un concert : "Je n'ai pas pu avoir mes vacances au dernier moment. Alors comme on avait nos billets, j'ai quitté mon boulot et je suis parti à Arcachon pour le concert d'Obispo". "C'était ça ou on divorçait," glisse Sylvie.

"J'ai tout fait pour être libre à cette date-là !" - Christophe

"J'ai quitté mon boulot pour un concert d'Obispo" - Christophe Copier

Ils étaient une dizaine de fans à attendre devant nos studios pour apercevoir le chanteur © Radio France - France Bleu Bourgogne

"La première fois à Dijon, je suis tombé en arrière"

De son côté, Pascal Obispo s'est rappelé aux bons souvenirs de la Bourgogne. Son premier concert dijonnais l'a particulièrement marqué. C'était en 1993 au Théâtre des Feuillants : "C'est la première fois que je me suis produit là et j'en ai un souvenir impérissable : je suis tombé en arrière !"

"J'adore cette petite salle. C'est génial parce qu'elle est en amphithéâtre"

"La première fois à Dijon, je suis tombé en arrière" - Pascal Obispo Copier

Et le compositeur se rappelle également du fameux "ban bourguignon". Une tradition "surprenante" pour sa première :

"J'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit : c'est génial. On n'attend que ça quand on est sur scène. Il faut garder l'esprit traditionnel, l'esprit pur des choses. Je suis très attaché aux traditions de chaque région."