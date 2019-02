Pass culture dans l'Hérault, cette fois il est lancé

Cinq départements dont l'Hérault expérimentent depuis le début du mois le pass culture. Il s'agit d'un passeport de 500 euros qui permet aux jeunes de 18 ans d'avoir accès à des activités et des produits culturels.C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Hérault, France

Initialement prévu pour être testé à la fin de l'année dernière, le pass culture est finalement lancé ce mois-ci dans l'Hérault et dans quatre autres départements ( Bas-Rhin, Finistère, Guyane et Seine-Saint-Denis). Il s'agit d'un passeport qui permet aux jeunes de 18 ans d'avoir accès à des offres culturelles.

Près de 3000 testeurs dans l'Hérault

2900 Héraultais âgés de 18 ans se sont portés volontaires sur le site passculture.fr. Des candidats issus de tous les coins du département, de tous les milieux et ayant tous niveaux de diplômes. Dans quelques jours, ils vont recevoir leur précieux sésame : une enveloppe de 500 euros disponible via une application sur smartphone ou un ordinateur. Une application qui leur permet de dépenser jusqu'à 200 euros de livres, cd, dvd, œuvres d'art ou instruments de musique. Ils peuvent aussi dépenser jusqu’à 200 euros de biens numériques : musique sur Deezer, jeux vidéo en ligne. En revanche, il n'y a pas de plafond fixé pour les sorties culturelles, concerts, spectacles et la pratique artistique (cours de danse ou de dessin).

Je vais pouvoir acheter des livres et me payer des places pour aller au théâtre

Les titulaires du pass ont accès uniquement aux offres des professionnels (acteurs culturels) qui se sont inscrits. Ils sont plus de 300 dans le département : la librairie Géosphère à Montpellier, la Fnac uniquement pour les rencontres dédicaces, le Rockstore, Deezer la plateforme de Streaming ou des associations qui proposent des activités culturelles.

"Moi je vais au cinéma j'achète de la musique, ce pass culture va me permettre de découvrir une culture plus large, aller au théâtre, acheter des livres. C'est sans risque puisque les 500 euros me sont offerts" se réjouit Pablo de Castelnau-le-lez.

Pablo, un des 2900 volontaires Héraultais. Copier

Élargir sa palette culturelle

Le but c'est que le jeune aille vers des offres qu'il ne connait pas et de favoriser les échanges, aussi, aucune livraison n'est possible. Les jeunes doivent se rendre dans les librairies, par exemple, pour récupérer les livres acheté grâce au pass.

L'association LineUp à Montpellier est l'un des acteurs culturels qui proposent leurs services dans l'Hérault. Cette association qui oeuvre dans le domaine des arts urbains soutient les artistes en mettant à disposition des ateliers. Elle propose aussi des cours pour apprendre le Street Art et découvrir l’histoire du graffiti. Les titulaires du pass peuvent donc aller frapper à la porte de cette association.

N'Jinga de l'association LineUp Copier

Avant l'été, une deuxième vague permettra à d'autres territoires et collectivités d'entrer dans le dispositif qui sera évalué à la fin de l'année avant d'être généralisé à l'ensemble du pays ( la date n'est pas encore fixée).

La salle de cours de l'association LineUp © Radio France - Sébastien Garnier