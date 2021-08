Pass sanitaire : après une "chute vertigineuse", la situation semble s'améliorer pour le CGR de Bourges

Un peu plus de trois semaines après la mise en place du Pass sanitaire pour les lieux de culture dont les cinémas (le Pass a été obligatoire pour ces lieux le 21 juillet) quel est le bilan ? La fréquentation a-t-elle baissé ? L'extension du Pass lundi dernier a-t-elle changé quelque chose pour les salles obscures ? Autant de questions que France Bleu Berry est allé poser aux cinémas berrichons et visiblement le bilan n'est pas le même pour les gros et les petits cinémas.

-70% de fréquentation au CGR de Bourges après le 21 juillet

D'un côté le CGR de Bourges dans le Cher : 12 salles, plus de 2 500 fauteuils et un Pass sanitaire qui a fait des dégâts comme l'explique Dévy Thuillier est le directeur du cinéma : "Le Pass sanitaire a eu un impact important sur l'exploitation du cinéma. On voit bien la baisse d'entrées par rapport à nos courbes et ce dès l'instauration du Pass. On a une chute vertigineuse la première semaine, alors qu'il y avait la sortie de "Kaamelott", on parle de -70%. C'est énorme." Bonne nouvelle cependant, d'après Dévy Thuillier, les choses s'améliorent ces dernières semaines : "C'est reparti un peu les semaines suivantes, depuis la sortie d'"OSS 117" en fait. Désormais, on n'est plus qu'un -40% de fréquentation ce qui reste notable."

Quand Dévy Thuillier fait le bilan depuis le 21 juillet, il explique qu'avant cette date son cinéma était "reparti sur les bases de 2019 (qui est une année record pour le cinéma de Bourges). L'avant-première de "Kaamelott" avait même réuni 1 500 personnes, du jamais-vu depuis 10 ans d'expérience de ma part et surtout pour une avant première sans l'équipe du film." Avec l'instauration du Pass sanitaire le 21 juillet pour les lieux de culture dont les cinémas, Dévy Thuillier accuse une baisse très forte de la fréquentation : -70% la semaine suivante et désormais -40% par rapport à un mois d'août normal : "On sent que le Pass sanitaire pèse sur le cinéma. En ce moment, il y a une amélioration depuis une semaine - depuis la sortie du nouveau "OSS 177" mais ça ne règle pas tout."

Et le directeur d'expliquer : "On est censé faire entre 1 200 et 2 000 entrées par jour en ce moment. C'était le cas début juillet et ce n'est plus le cas à cause du Pass. Si on regarde sur une semaine, on devrait accueillir environ 8 000 à 10 000 spectateur mais au lieu de ça à cause du Pass on en accueillie environ 5 000 par semaine. On ne parviendra donc pas à atteindre notre objectif de 50 000 spectateurs mensuels durant l'été."

"Pas vraiment de changements flagrants"

De l'autre côté, il y a l'Eden Palace à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. Ici, une seule salle et 200 places permettant aux professionnels de ce cinéma d'appliquer la jauge de 49 spectateurs maximum par séance et donc de ne pas imposer la présentation du Pass sanitaire à ses clients. Mais depuis lundi 9 août, cette jauge n'est plus possible. Toutes les personnes doivent désormais présenter leur Pass. Une mesure qui ne semble pas affecter la fréquentation du lieu d'après Pierre-Hugues Bigrat, projectionniste : "Il y a une chute de fréquentation c'est évident mais ce n'est pas si catastrophique niveau entrées pour nous, puisque la semaine avant le 21 juillet on avait 450 entrées et là on en a un peu plus de 300." Des chiffres qui se stabilisent au fil des semainespour le cinéma de quartier.

Et Pierre-Hugues Bigrat va même plus loin : "En comparaison aux autres étés, il n'y a pas vraiment de changements flagrants. On a même des meilleurs chiffres que pendant l'été 2019 donc c'est rassurant." Un constat qui s'explique - selon le projectionniste - par les dernières sorties : "Kaamelott" et "OSS 177", deux films très attendus par les spectateurs mais aussi par la fidélité du public : "Nos clients ont continué à venir. On a toujours eu une clientèle fidèle qui vient peu importe la situation."