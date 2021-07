Pass sanitaire au cinéma : les complexes de la Sarthe doivent s'adapter

"Je le vis comme une injustice, mais ce n'est pas très grave", confie Jean-François, abonné au cinéma Pathé du Mans, habitué de voir un voire 2 films par semaine. Cet amoureux du grand écran doit se faire une raison : le cinéma, c'est terminé pour le moment. Il préfère attendre encore un peu avant de se faire vacciner et ne pourra donc pas montrer de pass sanitaire ce mercredi, en ce premier jour d'obligation. "Si on se fait vacciner uniquement pour aller au cinéma, ce n'est pas très citoyen. On peut se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres", explique-t-il.

Un été qui aurait dû être exceptionnel

Malheureusement pour les cinémas, cette nouvelle règle tombe le jour de la sortie du film "Kaamelott", symbolique d'une programmation estivale censée attirer un nombre très élevé de spectateurs. "Mais je préfère le pass sanitaire qu'une nouvelle fermeture", reconnaît Luis Claro, le patron du Pathé. Après le film d'Alexandre Astier, d'autres grosses sorties sont attendues tout au long de l'été comme "Saw" ou le troisième opus d'"OSS117".

L'établissement manceau s'est adapté et sera prêt pour contrôler les pass sanitaires ou les tests négatifs de moins de 48h. Luis Claro sera même présent à l'entrée ce mercredi pour voir comment le premier jour se déroule. "Je regrette seulement de ne pas avoir eu plus de temps pour nous préparer", conclut-il.