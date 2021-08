Pass sanitaire : au muséoparc Alésia les habitudes sont prises

Coup dur pour le muséoparc Alésia (Côte-d'Or). Des combats de gladiateurs devaient avoir lieu sur le site du musée, mais l'un des figurants a été testé positif au Covid-19. Les représentations ont donc été annulées. Preuve que l'épidémie a encore des conséquences imprévues sur l'activité culturelle. Point positif pour le musée : le pass sanitaire ne semble pas ralentir la fréquentation.

Les habitudes sont prises

Près d'un mois après sa mise en place du pass, les contrôles sont rapides. Les visiteurs arrivent, smartphone ou papier à la main, Christelle, à l'entrée, scanne les QR code en quelques secondes et obtient le résultat, positif ou négatif. "C'est très rapide, et quand on a un pass invalide, on appelle Michel Rouger, le responsable de l'établissement qui donne la dernière décision", explique-t-elle. Selon le directeur, c'est rare qu'il y ait des problèmes : "Moins de 10 personnes par jour ne peuvent pas rentrer au muséoparc, donc ça veut dire que les gens sont très disciplinés."

Michel Rouger a lui-même été surpris par le fait que le pass sanitaire n'ait pas fait baisser la fréquentation estivale du musée. "On est sur un très bon mois de juillet, meilleur que 2020 et 2019. C'est tout à fait étonnant", dit-il. "On ne peut plus faire de prévisions, c'était déjà difficile avant", mais ça l'est encore plus aujourd'hui, explique-t-il. "On peut se retrouver avec plus de 500 personnes sur un samedi de chassé-croisé alors qu'on ne s'y attendait pas, il n'y a plus de règles !"

Hippolyte et Garance sont fans de reconstitutions historiques. Ils n'ont pas de smartphone, mais ont imprimé leur test négatif © Radio France - Nicolas Joly

Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. La preuve avec l'arrivée de deux visiteurs, tout droits sortis des couloirs du temps. Habillés intégralement en Gaulois, Hippolyte et Garance sont fans de reconstitutions historiques. Ils n'ont pas de smartphone, mais ont imprimé leur test PCR négatif. Ils s'y sont soumis à contrecœur, mais ce qui les dérange le plus, c'est le port du masque. "On est en costume, ça fait tâche mais je n'ai pas le choix", regrette Garance, "c'est complètement anachronique et ça me dérange." Qu'on soit Gaulois, Romain ou Burgonde, le masque est obligatoire dans tous les espaces du musée. Dura lex, sed lex.

