Pass sanitaire au ski : "Il y aura des contrôles aléatoires" explique le directeur d'N'Py

À deux jours des premières ouvertures de stations de ski dans les Pyrénées, Guillaume Roger fait le point sur les conditions d'accès aux domaines gérés par N'Py, en Béarn et en Bigorre. Des contrôles aléatoires auront lieu à l'achat du forfait, à l'entrée des remontées mécaniques et à l'école de ski

Sept stations de ski des Pyrénées ouvrent ce week-end des 4 et 5 décembre. La première à ouvrir le bal sera Cauterets, dès vendredi 3 décembre, puis viendront Gourette et La Pierre St Martin en Béarn (dont les dates d'ouverture ont été avancées grâce aux chutes de neige) et Luz Ardiden, Peyragudes, Piau-Engaly, St Lary, La Mongie-Barèges pour la Bigorre. Pour y accéder, le pass sanitaire sera exigé. Le personnel contrôlera les QR codes des skieurs de manière aléatoire à trois endroits différents : la billetterie où l'on achète son forfait, l'entrée des remontées mécaniques et dans les écoles de ski.

"Souvent, pour les familles avec enfant par exemple, seul un des parents s'occupe d'acheter les forfaits pour tout le monde. On contrôlera donc le pass du payeur. Celui des jeunes sera ensuite vérifié à l'école de ski, et pour tous ceux dont les pass n'auront pas encore été contrôlés, ça se passera au niveau des remontées mécaniques", explique Guillaume Roger le directeur opérationnel d'N'Py, qui gère sept stations en Béarn et en Bigorre (Peyragudes, Piau-Engaly, Domaine du Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre St Martin).

Possibilité de se faire tester en station

Pour les non-vaccinés, qui auront donc besoin d'un test négatif de moins de 24h pour obtenir leur QR code, plusieurs possibilités pour se faire dépister au plus près des pistes : "Des pharmaciens et des médecins de stations vont en pratiquer, à Gourette par exemple. Il y aura des centres de tests itinérants qui se déplaceront de station en station, et on réfléchit également à installer des centres de tests en station", explique Guillaume Roger.

Il conseille quand même aux skieurs non-vaccinés de prendre leurs dispositions pour être testés avant d'arriver en station, ou au moins de bien se renseigner sur le dispositif installé sur place avant d'y monter.