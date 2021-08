Pass sanitaire : casse-tête pour les directeurs de petits cinémas en Savoie

Jusqu'à présent, certains directeurs de cinémas avaient décidés de mettre en place une jauge de 50 personnes comme le prévoit la loi, pour échapper au contrôle du pass sanitaire. Mais à partir de ce lundi 9 juillet, cette jauge disparaît. Tous les cinémas, quelles que soient leurs tailles ou leurs capacités d'accueil, doivent vérifier les pass sanitaire de leurs clients. La mise en place de ces contrôles n'est déjà pas simple dans les grands établissements, mais dans les petits le manque de moyens se fait ressentir de manière plus forte disent les professionnels savoyards concernés.

Pas de personnel supplémentaire

"Mes collègues qui ont des multiplex ont plus de facilité à employer et à former des vigiles. Dans les plus petits cinéma de trois ou quatre salles nous ne pouvons pas embaucher, sinon nous courrons à notre perte", s'inquiète Jean Rochas, le gérant du cinéma Cœur d'Or à Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise. Alors, comme d'autres professionnels du secteur, il doit faire avec les moyens du bord, sans recruter. "Quand ils sont deux, une personnes fait les contrôles et une autre est à la caisse. Et lorsqu'il n'y a qu'un employé, il fait tout : le contrôle et l'encaissement."

La crainte d'une baisse du chiffre d'affaire

Certains cinémas, qui ont vu les conséquences de la mise en place du pass sanitaire chez leurs collègues, craignent une baisse de la fréquentation et donc un effondrement de leur chiffre d'affaire avec l'instauration du pass sanitaire. Le directeur du cinéma Astrée à Chambéry préfère relativiser : "à chaque fois nous avons vu que dès que les restrictions sanitaires étaient levés, la fréquentation repartait en flèche. Ça reviendra", espère Patrice Palumbon. Mais certains abonnés de son cinéma ont d'ores et déjà prévenu : tant que le pass sanitaire sera en vigueur, ils ne viendront plus.