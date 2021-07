Pass sanitaire dans les cinémas : certains Ligériens vivent leur dernière séance

La Fédération nationale des Cinémas Français a tenté d'obtenir un délai avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire, mais elle ne l'a pas obtenu. Dès mercredi 21 juillet, il faudra montrer patte blanche pour entrer dans une salle obscure. Le Family Cinéma de Saint-Just-Saint-Rambert a dû s'organiser à tout vitesse : à partir de 13H30, un vigile contrôlera le pass sanitaire de chaque spectateur à l'entrée de l'établissement.

On n'a pas forcément le temps de pouvoir planifier et de se faire dépister, et de se prévoir une séance.

Certains d'entre eux ont profité de leur dernière séance ce mardi, comme Evelyne. "Je ne suis pas vaccinée et je n'ai pas envie de l'être, donc on vient aujourd'hui pour profiter avant que le pass sanitaire soit obligatoire" assume-t-elle. Elle n'envisage pas de se faire dépister pour pouvoir se faire une toile donc "c'est sûr que le cinéma, au lieu d'y aller régulièrement, on ira moins souvent." Jusqu'ici, elle y allait deux fois par mois.

Pour Gabriel, il aurait fallu laisser plus de temps aux salles et à leurs publics pour s'organiser. S'il fait sa première dose maintenant, il n'aura son pass qu'à la rentrée alors "je viens voir Fast & Furious et je vais enchaîner avec Kaamelott." Le plaisir du cinéma perd toute sa spontanéité avec cette nouvelle mesure selon lui car "se faire dépister c'est une chose, le problème c'est en termes de planning. On n'a pas forcément le temps de pouvoir planifier et de se faire dépister, et de se prévoir une séance. C'est le manque total de souplesse."

49 personnes par salle pour éviter le pass sanitaire ?

La seule solution pour qu'ils reviennent dans une salle de cinéma serait la jauge de 50 personnes, mais c'est un choix difficile. "On s'est posé la question, mais le problème c'est qu'il y a Kaamelott", le très attendu film d'Alexandre Astier sur le roi Arthur et ses chevaliers explique Fabienne Bombrun, assistante administrative au Family Cinéma. "On a la chance d'être un cinéma où on a quand même pas mal d'entrées donc pour nous réduire à 49 personnes ... c'est compliqué."

Un choix assumé par Le Méliès à Saint-Etienne, que cela soit dans le quartier Saint-François ou place Jean Jaurès. Sur Facebook, la direction annonce limiter la capacité de ses salles à 49 personnes par séance pour "permettre à celles et ceux dont le parcours vaccinal n'est pas achevé d'aller au cinéma."