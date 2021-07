Pass sanitaire dans les lieux culturels : ce que les sites sarthois ont mis en place

Ce mercredi 21 juillet entre en vigueur l'obligation du pass sanitaire à l'entrée des lieux culturels accueillant plus de 50 personnes. Dans la Sarthe, plusieurs d'entre-eux ont pris leurs disposition pour accueillir le maximum de visiteurs.

Le parc d'attractions Papéa, à l'est du Mans, va mettre en place un centre de dépistage.

A partir de ce mercredi 21 juillet, il ne sera plus possible d'entrer librement dans un lieu culturel accueillant plus de 50 personnes. Un casse-tête pour les sites sarthois concernés par cette mesure qui ont essayé de mettre en œuvre un dispositif adapté à cette nouvelle contrainte. Petit tour d'horizon dans le département de plusieurs sites touristiques.

Le zoo de La Flèche

Habituellement à 3 500 visiteurs tous les jours en cette période de l'année, le zoo de La Flèche navigue dans l'inconnu. Impossible pour l'heure de savoir si ces nouvelles mesures vont impacter la fréquentation. Pourtant, un centre de dépistage a vu le jour devant l'entrée, pour les touristes n'ayant ni pass sanitaire, ni test négatifs de moins de 48h sur eux. "Mais on ne sait pas s'il va fonctionner ou non, puisqu'on ne peut pas dire si beaucoup de monde viendra quand même sans avoir les papiers nécessaires sur eux", confie Céline Talineau, la directrice. Il sera ouvert de 8h45 à 14h30 et les résultats tomberont dans les 20 minutes qui suivent le test.

Le public devant la billetterie du zoo de La Flèche. © Radio France - Christelle Caillot

Par ailleurs, le zoo a dû investir 1 200 euros dans l'achat de matériel permettant de lire les QR Codes des personnes ayant leur pass sanitaire à jour. Mais il faudra également recruter, pour poster des personnes habilitées à l'entrée qui tiendront un registre journalier. "Pour l'heure, je réquisitionne le service commercial censé préparer la saison prochaine en cette période."

Papéa

Le parc d'attractions de l'est du Mans va lui aussi installer un centre de dépistage à l'entrée, pour les visiteurs n'ayant pas les documents nécessaires sur eux. Mais là aussi, c'est l'inconnue pour ce stand de 45 mètres carrés, ouvert de 9h15 à 15h30. "Sa surface sera adaptable, on verra en fonction de l'affluence sur les jours qui viennent", explique Florian Sacreste, le directeur.

Il faudra effectivement surveiller si les 3 000 clients quotidiens seront au rendez-vous. En tout cas, "il y a eu énormément de monde pour nous appeler et nous demander ce qu'il était possible de faire ou non". Concernant la vérification des pass sanitaires, Papéa a dû investir dans 3 téléphones portables qui permettront de contrôler les visiteurs. Trois personnes ont également été recrutées pour pouvoir assurer ce service.

Château du Lude

La question est plus épineuse pour le château du Lude, un site dont la fréquentation excède rarement les 50 visiteurs. Du coup, la propriétaire Barbara de Nicolaÿ a tranché : pas question de contrôler les visiteurs. "Ce n'est pas notre rôle", concède-t-elle au moment de réfléchir au meilleur moyen de s'adapter aux mesures gouvernementales.

Le château du Lude (Sarthe). © Radio France - Alexandre Chassignon

Ce n'est pas pour autant que rien n'est fait sur place. Certes, en-dessous de 50 visiteurs, il n'est pas besoin de contrôler qui que ce soit à l'entrée, en revanche, une personne sera postée au guichet. Cette dernière aura pour mission de compter le nombre de touristes et de surveiller que la jauge de 50 n'est pas atteinte. Si c'est le cas, l'entrée sera bloquée et les visiteurs devront patienter et attendre que d'autres visiteurs sortent et leur laissent la place.