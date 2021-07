Pass sanitaire : des sites touristiques d'Indre-et-Loire tirent la sonnette d'alarme

Moins de visiteurs dans les sites touristiques à cause du pass sanitaire : le scénario était attendu, mais inquiète certains professionnels. D'autres sont plus confiants et invoquent "un temps d'adaptation".

Ce n'est pas une surprise, mais le constat est quand même difficile : le pass sanitaire fait baisser les visiteurs dans les sites touristiques. Au château de Montpoupon comme à la forteresse royale de Chinon, l'inquiétude n'a pas le même poids, mais elle est bien présente.

La mesure de trop, après une année compliquée

Visiteurs absents ou refusés à l'entrée... "On s'attendait à une baisse, mais pas à ce point... déplore le responsable touristique du château de Montpoupon, Mathieu Bibard. On a 30 à 40 % de visiteurs en moins depuis l'instauration du pass." Si ça ne fait que quelques jours que le document est requis, Mathieu Bibard n'a plus le temps d'attendre des améliorations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'année a déjà été très compliquée avec les fermetures dues au Covid et le mauvais temps en juillet... explique le responsable. La saison est désormais bien avancée et on sait que, financièrement, elle ne va pas s'équilibrer comme on l’espérait." Si bien que le directeur du château, Amaury de Louvencourt envisage de mettre trois employés au chômage technique.

Miser sur un temps d'adaptation

A 80 kilomètres, même constat à la forteresse royale de Chinon, gérée elle par le département d'Indre-et-Loire. La directrice Marie-Eve Scheffer compte environ 10 % de visiteurs en moins sur les premiers jours du pass. "On aura aussi des conséquences à terme" explique-t-elle, en citant des changements possibles dans la programmation. "Mais pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour le savoir."

Les gens refusés sont une minorité

La directrice dit avoir de "l'espoir" pour la suite de la saison. "Je pense qu'il faut surtout un temps d'adaptation aux visiteurs." Par ailleurs, les huit autres sites gérés par le département resteront ouverts. "Il y a bien des gens refusés à l'entrée, mais ça reste une petite minorité" rassure le service communication.