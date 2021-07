Pass sanitaire et inondation : incertitudes sur la tenue du Lézart Vert à Fursac

L'édition 2021 du festival du Lézart Vert, à Fursac, est bousculée. Depuis lundi soir et les annonces d'Emmanuel Macron, les bénévoles mobilisés au sein de l'association Creuse Toujours s'interrogent sur le maintien des festivités. Cette année, des concerts et des animations sont prévus plusieurs week-ends de juillet et le festival à proprement parler devait se dérouler du 22 au 24 juillet.

Coup d'arrêt à cause du pass sanitaire

"Les mesures gouvernementales sont très brutales et nous devons prendre des décisions, regrette Hervé Guichet, le président de Creuse Toujours. Notre public est jeune et nous savons que les ados, les jeunes ne sont pas très vaccinés. Ce n'est pas leur priorité." Restent les tests PCR, mais ils ne suffisent pas à résoudre le problème qui se pose à l'équipe organisatrice : ils doivent être réalisés au maximum 48 heures avant, les spectateurs ne pourront donc pas assister à toutes les soirées.

Les mesures annoncées lundi soir par le chef de l'Etat, avec l'extension du pass sanitaire dès le mercredi 21 juillet pour les lieux culturels et de loisirs, sont d'autant plus mal vécues que l'ambiance s'orientait à la détente : "la vie repartait, c'était l'été, il y a très peu de cas chez nous, égrène Hervé Guichet. Les gens ont envie de revivre, nous l'avons vu lors des quelques week-ends que nous avons organisés et qui ont attiré du monde. Tout le monde était heureux de se retrouver, d'écouter de la musique, de se côtoyer. Mercredi, c'est fini."

J'en veux beaucoup moins à la météo qu'aux mesures gouvernementales ! - Chloé Pince, responsable de la guinguette.

Les bénévoles se disent aussi mal à l'aise à l'idée de réclamer et de contrôler les pass sanitaires. "Il ne s'agit pas d'être pro ou anti-vaccination, précise Chloé Pince, la responsable de la guinguette. Ce n'est tout simplement pas dans notre esprit. J'en veux beaucoup moins à la météo qu'aux mesures gouvernementales !"

Des trombes d'eau sur le festival

C'est l'autre mauvaise nouvelle de ce début de semaine, pour le festival du Lézart Vert : les importantes pluies ont inondé le terrain sur lequel sont installés un grand chapiteau de cirque, un parquet au sol, une scène, du matériel, un bar, un bal-parquet pour abriter la cuisine et les caravanes des techniciens et des bénévoles. Une installation a aussi été réalisée avec des ados, baptisée Fursac-Plage.

Les bénévoles se sont mobilisés en pleine nuit pour tenter de sauver le matériel. © Radio France - Benjamin Billot

"Il n'y a pas de trop gros dégâts, constate avec soulagement Chloé Pince. À minuit, avec deux lampes frontales pour dix personnes, nous nous sommes mobilisés pour mettre à l'abri l'essentiel et le plus cher, notamment les amplis et le matériel de son." Pour le mobilier extérieur, en revanche, il faudra constater les dégâts une fois que le terrain ne sera plus inondé. L'équipe redoute qu'une partie des tables, des chaises et de l'installation de Fursac-Plage soit endommagée, voire ait été emportée par le courant.

Hervé Guichet, président de l'association Creuse Toujours, et Chloé Pince, responsable de la guinguette. Copier

Un coup dur supplémentaire et franchement malvenu. "Un groupe de musiciens arrive ce vendredi, ils sont onze, explique Hervé Guichet. Nous allons essayer d'imaginer quelque chose, trouver un nouveau lieu, pour accueillir quand même du public."

L'une des caravanes pour les techniciens et les bénévoles est inondée. © Radio France - Benjamin Billot

Entre les inondations et le pass sanitaire, l'équipe se sent prise au piège. Des frais ont été engagés pour retenir les groupes, programmés depuis des mois. "Si on arrête, comment fera-t-on, s'interroge Hervé Guichet. Qui va payer ? Quel pourcentage de notre public pourra venir ? Pourra-t-on rentabiliser ? C'est trop compliqué." La décision n'est pas encore prise à ce jour.