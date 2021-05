Pass sanitaire et jauge réduite pour la première édition d'Attrap'Sons à Châtelaudren-Plouagat

La première édition du festival Attrap'Sons, qui devait avoir lieu fin août 2020, se déroulera finalement les 27 et 28 août 2021 avec des contraintes liées au contexte sanitaire. Cali et Gauvain Sers en tête d'affiche.

Il y a un an, ils faisaient figure d'irréductibles bretons. Malgré les annulations en cascade à cause du Covid-19, les organisateurs d'Attrap'Sons avaient longtemps cru pouvoir maintenir la première édition de leur festival avant de devoir renoncer sur ordre de la préfecture. Une douche froide.

Pass sanitaire et jauge réduite

Cette année, ils sont de retour, plus motivés que jamais avec une version assise, une jauge réduite à 1.500 spectateurs et le pass sanitaire. "On colle parfaitement au protocole qu'on nous impose", précise Yann Danic, le président de l'association organisatrice.

Chaque personne qui souhaitera faire la fête chez nous cette année sera obligée de montrer patte blanche avec le pass sanitaire.

"C'est une contrainte forte des autorités et même si on est peut-être un village d'irréductibles bretons, on ne pourra pas y couper et on sera obligé de l'imposer", sourit Yann Danic.

Le festival se déroulera sur l'esplanade du Petit écho de la mode à Châtelaudren-Plouagat.

Huit concerts

Huit concerts sont programmés pour ce premier festival Attrap'Sons à Châtelaudren-Plougat dont Cali le vendredi 27 août 2021 et Gauvain Sers le lendemain.

Pour pouvoir applaudir ces artistes, il faudra donc être vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent le festival.