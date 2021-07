Pass sanitaire : l'inquiétude des gérants de campings en Occitanie

Les dirigeants de camping sont inquiets. Ils ne connaissent toujours pas les modalités d'application des nouvelles consignes gouvernementales pour faire face au Covid. Officiellement mercredi prochain, le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture et donc pour accéder à la piscine comme à la salle de jeux des campings.

A Martres-Tolosane le dirigeant du camping "Sites et Paysages le Moulin", établissement de 106 emplacements, appréhende. Il s'appelle Hugo Sladden. Il est aussi vice-président de la fédération d'hôtellerie de plein air en Midi-Pyrénées et il ne voit pas comment faire respecter ces consignes : "dans la salle de jeux on a déjà des difficultés pour faire respecter l'obligation du masque et maintenant je me vois mal me mettre devant avec un système pour regarder le pass sanitaire de personnes qui viendraient dans la salle de jeux. C'est un casse-tête."

La piscine "c'est la carte postale qui fait vendre, j'imagine mal les clients ne pouvant pas venir s'y rafraîchir"

Ici au pied des montagnes la piscine c'est l'attraction du camping. Et Hugo Sladden n'imagine pas devoir filtrer l'accès : "la piscine c'est la carte postale qui fait vendre, j'imagine mal les clients ne pouvant pas venir s'y rafraîchir".

Le pass sanitaire obligatoire pour aller faire un plongeon, le pass sanitaire nécessaire pour accéder à la salle de baby-foot, le Covid redessine les vacances des familles. Sophie est enceinte, elle redoute les effets du vaccin sur le fœtus alors : 'il faudra se faire tester, c'est tout. Il faudra prévoir un test PCR à l'avance pour aller faire des activités";.

Vacances perturbées également pour ce couple de Suisses. Madame est vaccinée, mais pas Monsieur. À cause du pass sanitaire ils passeront moins de temps en France, "je ne veux pas être égoïste, on verra ce qu'on peut faire ensemble", se désole Amanda.

Pessimiste, si les mesures gouvernementales ne sont pas assouplies d'ici le 21 juillet, le dirigeant du camping s'attend à des annulations en masse.

Hugo Sladden devant la piscine de son camping à Martres-Tolosane. © Radio France - Pascale Danyel

En août, des vaccinations mobiles pour les touristes dans les campings de bord de mer en Occitanie

La région Occitanie, la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein air s'associent pour accélérer la vaccination dans les campings. Dans un communiqué la Région Occitanie indique que face à la contagiosité et à la rapidité avec laquelle se propage le variant Delta, la Région Occitanie a souhaité accélérer la vaccination sur son territoire et faciliter son accès au plus grand nombre. Elle lancera ainsi à partir du mois d'août un dispositif de vaccination mobile à destination des touristes se trouvant sur le littoral occitan.

Avec quatre départements ayant dépassé le seuil d'alerte, l'Occitanie est en première ligne face à la montée du variant Delta. En cette période estivale, la Région prend les mesures nécessaires pour protéger ses habitants, les professionnels du tourisme et donner les moyens aux vacanciers présents sur le littoral de se faire vacciner. C'est pourquoi, grâce à la création d'un partenariat avec la Croix Rouge, l'ARS et la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air, elle mettra en place durant les mois d'août et septembre, une campagne de vaccination dans les campings du littoral occitan, avec la mobilisation de 3 à 4 équipes mobiles.

« Parmi les premières destinations touristiques de France, l'Occitanie accueille cet été un nombre important de vacanciers venus de toute la France. Notre dispositif permettra de toucher les gens directement sur leur lieu de vacances et offrir ainsi à ceux qui le souhaitent une solution de facilité pour se faire vacciner. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons aborder sereinement la rentrée », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie."