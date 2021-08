Pass sanitaire : La 25ème journée du livre de Felletin est annulée

Colère et déception pour les organisateurs de la journée du livre de Felletin. Le salon est annulé à cause des contraintes sanitaires. Après une quatrième version trouvée, qui proposait des stands répartis sur 2 sites et 4 espaces afin de limiter les risques sanitaires, les organisateurs jettent l'éponge. Las. A cause de l'obligation de de présenter le pass en extérieur.

Ils avaient prévus 18 barnums et chapiteaux. Impossible en deux semaines de trouver le nombre de bénévoles suffisants pour effectuer tous les contrôles requis. "Et puis de toute façon, ce n'est pas aux bénévoles d'effectuer ces contrôles et de s'exposer à d'éventuels récalcitrants" précise Robert Guinot, président de l'association Felletin le plaisir de lire, organisatrice de l'événement.

Le 3ème rendez-vous littéraire du Limousin (après la Foire du livre de Brive et le salon Lire à Limoges) devait recevoir cette année quelque 80 auteurs (dont 3 romans sortant à la rentrée), éditeurs, libraires et professionnels du livre.

La manifestation accueille généralement entre 5 000 et 7 000 personnes.