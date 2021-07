Pass sanitaire : la fréquentation dégringole à la Volerie du Forez

Le nombre d'entrée baisse de 60 à 80% certains jours et cela se voit dans les gradins, plus clairsemés qu'un été habituel.

"Messieurs dames bonjour, ici c'est le pass sanitaire, pas les billets." C'est devenu la phrase rituelle devant la lourde porte du chateau de Sainte-Anne, qui abrite la Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel. Depuis une semaine, l'entrée dans ce zoo spécialisé dans les oiseaux et rapaces est soumise au pass sanitaire. La fréquentation dégringole en flèche.

Plus de 70% de fréquentation en moins certains jours

"On a une réelle désertion, on est sur des chiffres à -60, -70, -80% pour certaines journées, c'est un peu difficile à encaisser" déplore le directeur Stéphane Meyer. "On pensait vraiment avoir un super été et ça nous a coupé l'herbe sous le pied, d'un coup d'un seul." Les mois de juillet et d'août représentent à eux seuls près de 70% du chiffre d'affaires annuel de la structure.

Avant de présenter ou d'aller acheter son billet, il faut maintenant présenter son pass sanitaire à l'entrée de la Volerie du Forez. © Radio France - Noémie Philippot

Face à cette situation, le directeur a décidé de stopper certains projets de développement, comme la construction de volières immersives. Il y a près de 200 animaux à la Volerie du Forez et cinq salariées. "Nos animaux mangerons tous à leur faim, tout le monde gardera son salaire et son emploi, on fera des concessions sur autre chose. On pensait avoir passé la grosse catastrophe du covid et finalement, là ça va être encore plus difficile que ce qu'on a vécu jusqu'à présent." Stéphane Meyer espère qu'il sera possible d'être aidé financièrement, mais "on a aucune visibilité là-dessus."

Stéphane Meyer met sur pause certains projets de développement de la Volerie suite à cette baisse de fréquentation inattendue. © Radio France - Noémie Philippot

Des insultes au téléphone

Malgré la contrainte que représente le pass sanitaire pour certains, l'accueil se fait sans encombre dans la plupart des cas. Au téléphone en revanche, les équipes de Stéphane Meyer ont fait face à des situations difficiles. "On a vraiment eu des cas d'extrême violence et d'insultes de gens qui ne comprennent pas qu'on n'a pas le choix. On est vraiment face à un mur."