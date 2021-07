Pass sanitaire : la fréquentation des cinémas manchois en chute libre

Depuis le mercredi 21 juillet, pass sanitaire obligatoire au cinéma dans les salles de plus de 49 spectateurs. Même si certains établissements ont décidé de limiter la jauge afin de ne pas le demander, les cinémas manchois enregistrent une baisse vertigineuse de la fréquentation.

Depuis le mercredi 21 juillet, la place de ciné ne suffit plus pour entrer dans la salle. Il faut présenter son pass sanitaire. Une mesure valable dès lors qu'il y a plus de 49 spectateurs. Les établissements peuvent décider de limiter la jauge afin de ne pas avoir à demander le pass sanitaire confirme le ministère de la Santé.

"On est à moins de 70%"

Au CinéMoViKing à Saint-Lô, la moitié des salariés est en congé estival. Impossible pour le directeur, Clément Jodocius, d'un point de vue logistique et organisationnel de mettre en place le pass sanitaire avant plusieurs semaines. Pourtant, les spectateurs ont déserté les salles : "depuis mercredi dernier, on est à moins de 70%. La baisse de fréquentation est énorme".

Quand on a une grande salle qui peut contenir 400 places et qu'on réduit à 50 places, surtout les films qu'on a actuellement, des gros films, c'est une perte financière. C'est pour ça que la jauge à 50 places n'est pas viable sur du long terme.

Une jauge différente en fonction des films

Au cinéma Art et Essai "Le Palace" à Cherbourg, le président, Michel Rey, a décidé de ne pas limiter la jauge pour les gros films de l'été, à savoir Kaamelott et OSS 117. Pour les autres films, seulement 49 billets seront vendus par séance pour éviter le pass sanitaire. _"De toute façon, on ne remplit jamais notre salle"_précise-t-il. En une semaine, ce cinéma associatif a vu sa fréquentation baisser de 30%.