Pass sanitaire : remonté, le directeur de l'aquarium de Limoges appelle l'Elysée !

Le directeur de l'aquarium de Limoges et Président de l'association des sites touristiques de Haute-Vienne, a appelé l'Elysée ce jeudi, à cause du grand flou qui plane à l'aune de la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet.

Après les annonces, c'est le flou total. Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution devant les Français ce lundi, le pass sanitaire obligatoire pour les parcs de Loisirs, le 21 juillet prochain. Le texte devrait-être voté dans les prochains jours, mais à une semaine de la mise en place officielle, personne ne sait comment s'y prendre. Les salariés doivent-ils être vaccinés ? Les clients devront-ils porter le masque ?

"J'ai appelé la Préfecture, le ministère, personne ne savait. J'ai donc décidé d'appeler l'Elysée. Une personne m'a renseigné, c'est plus clair maintenant", raconte David Brantôme, directeur de l'Aquarium de Limoges et Président de "Visitez malin" l'association des sites touristiques de Haute-Vienne.

Ce qui va changer dans les parcs de loisirs

D'abord, les parcs le savaient, le pass sanitaire va devenir obligatoire pour entrer dans l'enceinte des établissements, uniquement pour les personnes majeures. Pas besoin pour les enfants avant fin août. "J'ai posé la question en ce qui concerne le port du masque, parce que dans les discothèques, le masque n'est pas obligatoire après avoir présenté le pass sanitaire. Mais pour nous, _si on a plus de 50 personnes, le masque sera obligatoire_", poursuit le directeur.

Enfin, le cas des salariés de ces parcs de loisirs. "Ils devront avoir un pass sanitaire valide au 30 août maximum. Mais, _ils doivent prouver à leur employeur qu'au 1er août 2021, ils ont déjà fait une injection._" Ces mesures sont ressenties comme particulièrement complexes par ce dirigeant : "Je pense qu'il faut un bac+7 pour arriver à comprendre, et surtout comprendre la logique", lâche-t-il ironiquement.

C'est à nous de réparer les pots cassés

En attendant le vote du texte, les patrons des sites touristiques locaux attendent que le gouvernement consulte les professionnels. "Il faut qu'on agisse main dans la main. Là on nous prend pour des pigeons, personne ne comprend."

De son côté, le directeur du parc d'attraction Bellevue attend que les parcs soient plus facile d'accès. Face au flou et à la complexité, les clients annulent un par un leur venue : "Après les annonces, les centres de loisirs ont pris peur, on en a beaucoup qui ont annulé leur venue. On a dû les rappeler et leur expliquer que les enfants n'ont pas besoin du pass. C'est à nous de réparer les pots cassés", s'agace Raphael Hoffmann, directeur du Parc Bellevue. Des patrons qui se sentent seuls face à leur avenir.