Pass sanitaire : Le festival au Pont du Rock peine à rassembler des visiteurs

"On a besoin d'évacuer, de voir tout le monde avec le sourire ça fait du bien !" se réjouit Lydia, bénévole pour la troisième fois au festival du Pont du Rock dans le Morbihan. "Ça fait plus d'un an qu'on ne se voit pas, qu'on ne se parle pas, qu'on ne communique plus, qu'on est des zombis, là ça y est on revit !" abonde William, un autre bénévole. Après une annulation liée au coronavirus, le Festival revient sous une autre forme : quatre soirées au lieu de deux, le pass sanitaire obligatoire et une jauge limitée à 5.000 spectateurs.

Les festivaliers sont aussi ravis de retrouver les lieux. Pour Orlane, "ça fait du bien après deux ans de reprendre la vie normale ! Et puis pour les artistes aussi sont heureux de retrouver leur public!" Même sourire sur le visage d'Ambrine, ravie de partager un moment avec sa famille, "de retrouver la foule, la bière et la musique de festival".

Mais pour cette première soirée, la jauge est loin d'être atteinte, le public est même clairsemé en début de soirée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si les organisateurs se disent heureux de retrouver le public, la musique, l'ambiance avec les bénévoles, ils ne nient pas que cela a été très difficile en amont. "Ça fait trois mois qu'on y travaille avec tout ce que cela comporte : la sécurité, le pass sanitaire etc. Depuis le début, c'est un calvaire quoi", confie Jean-Paul Dubois, co président du Pont du Rock.

Cette faible affluence inquiète Jean-Paul Dubois : "On s'attendait à remplir très rapidement le festival. Puisqu'on s'est dit "les jeunes ont envie de sortir, tout le monde en a envie". Mais on s'aperçoit, comme les autres festivals, que ce n'est pas aussi simple que ça, le pass sanitaire freine quand même les gens." Le pass sanitaire qui est obligatoire sur le site. Il est cependant possible de se faire tester à l'entrée.

Jean-Paul Dubois espère que le festivaliers prendront le chemin de Malestroit dans les prochains jours. Ce vendredi Joy.D, Alain Souchon et Hervé se produisent. Ultra Vomit, No one is innocent et Tagada Jones prennent le relais samedi, avant de clôturer le festival dimanche avec The inspector Cluzo, Feu! Chatterton et Arnaud Rebotini.