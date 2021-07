Pass sanitaire : un test à 20 euros pour les visiteurs du parc Astérix et des embauches pour contrôler

Les parcs d'attraction font partie des lieux de loisirs où le pass sanitaire est obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet. Tous ont dû s'organiser dans l'urgence, en une semaine, pour pouvoir faire les contrôles de QR Codes ou de papiers imprimés du pass sanitaire à l'entrée de leurs parcs. Exemple au parc Astérix à Plailly (Oise), où s'est rendu hier, mardi 20 juillet, le secrétaire d'Etat chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet.

Entre 2 et 3000 appels par jour de visiteurs un peu perdus

Le parc Astérix s'est démené pour faire vacciner au plus vite ses salariés, proposer des tests payants et a même embauché, pour rassurer les visiteurs, un peu perdus par les annonces gouvernementales et l'instauration du pass sanitaire.

Un centre de vaccination pour les employés du parc Astérix a été aménagé dans le bâtiment administratif. © Radio France - Marine Chailloux

Depuis les annonces gouvernementales instaurant le pass sanitaire, des milliers visiteurs appellent chaque jour pour savoir s'ils peuvent venir ou non. "On reçoit 2 à 3000 appels par jour, notre centre d'accueil est très sollicité" explique Guy Vassel, le directeur général adjoint du parc Astérix. C'est vrai que la rapidité avec laquelle on a dû mettre en place le contrôle du pass sanitaire était un peu un tour de force parce qu'en une semaine, ce n'est pas facile à faire".

Trente personnes supplémentaires embauchées pour les contrôles et un centre de vaccination pour les salariés

Pour pouvoir contrôler les pass sanitaires, le parc Astérix a dû recruter et former du personnel supplémentaire. "On a embauché trente personnes supplémentaires que l'on a formées à l'application Tous anti-covid pour faire les contrôles", poursuit Guy Vassel. Les contrôles auront lieu "à l'entrée du parc mais aussi dans les hôtels du parc Astérix", précise Delphine Pons, la directrice générale. Et elle ajoute que le parc Astérix avait anticipé en achetant à l'avance des smartphones pour pouvoir faire le contrôle des QR codes des pass sanitaires.

Le parc Astérix à Plailly (Oise) propose des tests antigéniques à prix coûtant, 20 euros, pour les visiteurs sans pass sanitaire. © Radio France - Marine Chailloux

Pour que tous les salariés soient vaccinés à temps, le parc a installé un centre de vaccination dans son bâtiment administratif. Deux bureaux ont été réquisitionnés pour vacciner les salariés, ainsi qu'une salle d'attente et une salle de repos.

Deux bureaux ont été réquisitionnés pour vacciner les salariés du parc Astérix à Plailly (Oise) © Radio France - Marine Chailloux

"On est un peu obligé, avoue un technicien maintenance venu faire sa première dose. Avec les annonces du gouvernement, pas le choix. Je voulais pas mais ne plus pouvoir travailler, plus pouvoir vivre, bah on le fait, bien obligé". Plus de 300 salariés, CDI ou saisonniers devraient recevoir leurs deux doses cet été.

20 euros le test antigénique pour les visiteurs sans pass et sans test de moins de 48 heures

Pour les visiteurs qui n'auraient ni pass sanitaire, ni test de moins de 48 heures, "pas question de diviser les tribus, nous voulons garder les familles et ne diviser personne", souligne la directrice générale du parc. Une zone de tests antigéniques a donc été installée dans le capitole, un espace habituellement dédié aux séminaires. "On a monté une structure en quelques jours pour tester jusqu'à 150 personnes par heure entre 8 heures et midi", se félicite Antoine Lardière, responsable de la sécurité.

Les allées du parc Astérix à Plailly (Oise). © Radio France - Marine Chailloux

Le parc Astérix avait prévu des nocturnes jusqu'à 22 heures tout l'été pour attirer davantage de visiteurs, il a déjà dû y renoncer. Mais heureusement pour la fréquentation du parc, et notamment les familles et les centres de loisirs nombreux en ce moment, les enfants de moins de 18 ans n'auront pas besoin de pass sanitaire jusqu'au 30 août. Ensuite il sera obligatoire à partir de 12 ans.