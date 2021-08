Pass sanitaire : les organisateurs des brocantes et vide-greniers en Berry sont dans le flou

La saison des brocantes et des vide-greniers bat son plein. Mais cet été, avec le rebond de l'épidémie de Covid et la mise en place du pass sanitaire, les organisateurs sont nombreux à annuler leur événement, face à des consignes parfois trop floues.

Maintenir, annuler ou reporter ? Les organisateurs de brocantes et de vide-greniers sont face à un véritable casse-tête. Depuis plusieurs semaines, les annulations de brocantes et de vide-greniers sont nombreuses en Berry. Car les consignes autour de la mise en place, ou non, du pass sanitaire sont parfois assez floues et certains préfèrent ne prendre aucun risque.

Au niveau national, selon l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 7 août 2021, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour accéder à ces événements. Mais chaque préfecture peut interpréter le décret gouvernemental différemment, avec plus ou moins de souplesse. Tout dépend de l'interprétation qu'elle fait de l'expression : "tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public".

Les préfectures de l'Indre et du Cher, que nous avons contactées, indiquent que, dans nos deux départements, le pass sanitaire est obligatoire sur les brocantes et vide-greniers, sauf s'il est impossible de contrôler les accès à l'événement (dans ce cas-là, il peut y avoir des dérogations).

Des annulations en série

Conséquence : la confusion règne chez certains organisateurs qui préfèrent ne pas prendre de risque. "Pour des raisons que l'on n'arrive pas à comprendre, les brocantes et les vide-greniers ont été dissociés de l'appellation 'marchés'. Mais il n'y a pas forcément plus de monde dans une brocante ou un vide-grenier que dans un marché hebdomadaire, donc il faut de la logique et du pragmatisme", regrette Arnaud Thenoz, président de la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités (FNCOF), qui accompagne les associations organisatrices de ce type d'événements.

"Il faut que les élus et les représentants de l'État prennent en considération les aspects de terrain dans la prise de décisions nécessaires à la protection des populations, poursuit celui qui échange régulièrement avec les comités des fêtes berrichons. Il faut accompagner avec cohérence et pragmatisme celles et ceux qui sont, pour la plupart, bénévoles, et qui prennent de leur temps pour animer leur territoire".

"Il en va de la pérennité de cette tradition dans ce territoire et il est fort probable que les brocantes qui n'ont pas eu lieu en 2020 et qui n'auront encore pas lieu en 2021 disparaissent du calendrier", s"inquiète Arnaud Thenoz.

Des craintes pour le budget des comités des fêtes

À Thenay, les festivités du 15 août ont été annulées en raison de ces contraintes. Le pass sanitaire aurait dû être obligatoire pour le repas, le concert, le feu d'artifice... mais finalement pas pour la brocante. "On vient de se rendre compte que comme c'est sur un espace public où on ne peut pas contrôler facilement les accès, on n'en aurait pas eu besoin, mais au moment où on a pris notre décision il y a une dizaine de jours, rien n'était clair", regrette Catherine Macé, la présidente du comité des fêtes.

Une décision qu'elle a pris à contre-coeur, avec les autres membres du comité, mais elle craignait de voir la fréquentation baisser s'il avait fallu contrôler le pass sanitaire à l'entrée. "Pour cette manifestation, on a engagé pratiquement 80% du budget annuel de l'association, explique-t-elle. Et si on n'avait pas de rentrées d'argent, due à une baisse de fréquentation, cela veut dire que l'année prochaine, on n'aurait pas forcément pu redémarrer". Elle souligne aussi l'inquiétude de certains bénévoles, qui auraient dû être chargés de cette mission, face à certaines réactions agressives ou des menaces lors de contrôles de pass sanitaire.

Pour pallier l'annulation de la brocante, une quinzaine de vide-maisons ont été organisés le week-end dernier, à l'initiative d'une adjointe au maire.

À Ardentes, la brocante de Clavière qui devait avoir lieu le 29 août est également annulée, tout comme le week-end de la Saint-Leu, qui aurait dû se tenir les 3 et 4 septembre. Trop compliqué là aussi de s'organiser dans l'incertitude et la confusion sur la mise en place, ou non, du pass sanitaire à l'entrée. "Vu la configuration de la brocante, avec plusieurs entrées, c'était quasi-infaisable", estime Cécile Desmaisons, la vice-présidente de l'Assemblée de Clavière, qui organise la brocante, accueillant chaque année une centaine d'exposants.

"Il aurait fallu des bénévoles toute la journée aux entrées, ça n'aurait pas été réalisable". Elle se concentre désormais sur les prochaines manifestations et espère remobiliser les bénévoles pour organiser notamment une randonnée fin septembre. En espérant que la situation sanitaire s'améliore et que le beau temps soit de la partie !