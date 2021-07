Pass sanitaire, masque, spectateurs assis : quel dispositif pour les concerts de Soprano au Zénith de Nancy ?

Soprano est attendu pour deux concerts au Zénith de Nancy, les 8 et 9 juillet 2021. Un pass sanitaire sera demandé aux spectateurs à l'entrée. Jérôme Daab, le directeur du Zénith, a voulu faire au plus simple pour les fans.

La vie culturelle reprend ses droits, petit à petit ! Le 8 et 9 juillet, le Zénith de Nancy accueille le chanteur Soprano, après avoir subi deux reports à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux concerts sont au programme : un le jeudi soir, un autre le vendredi soir. Environ 10 000 spectateurs sont attendus pour chacun des concerts. "Nous sommes très impatients, c'est très important pour nos équipes et les fans", explique Jérôme Daab, le directeur du Zénith de Nancy.

Un pass sanitaire sera demandé à l'entrée

Pour le protocole mis en place, les équipes du Zénith ont du s'organiser avant la publication des textes officiels du gouvernement. "Nous avons pris la décision de proposer un concert assis, raconte Jérôme Daab. Cela se passera en plein air, les gens pourront s'écarter." Le masque sera recommandé, mais pas obligatoire. En revanche, un pass sanitaire sera demandé aux spectateurs. Il peut prendre la forme d'un test antigénique ou PCR négatif, d'un certificat de vaccination ou de rétablissement.

Les spectateurs auront aussi la possibilité de se restaurer lors du spectacle. Après 15 mois d'arrêt à cause de la crise sanitaire, Jérôme Daab se veut confiant pour ces deux concerts de Soprano :