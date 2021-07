Dordogne : jauge limitée ou présentation du Pass sanitaire, on fait le point en Périgord

Le Pass sanitaire est entré en vigueur ce mercredi 21 juillet dans tous les lieux culturels et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes. Certains sites ont décidé de limiter la jauge à 49 personnes pour éviter le Pass sanitaire. On fait le point en Dordogne.

A partir de ce mercredi 21 juillet, le Pass sanitaire devient obligatoire pour entrer dans les lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes : les piscines, les bibliothèques, les salles de cinéma, les salles de spectacles, les théâtres, les musées et les sites touristiques comme les châteaux. Le Pass sanitaire, c'est soit avoir reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus et après un délai de sept jours, ou bien présenter un test négatif de moins de 48 heures ou alors avoir eu le coronavirus dans les six derniers mois et présenter un certificat qui le prouve.

France Bleu Périgord a compilé les informations envoyées par les différents sites ou mairies sur la mise en place de ce Pass sanitaire ou l'abaissement de la jauge.

Les salles de cinéma de Dordogne

Le CGR de Périgueux met en place le Pass sanitaire à l'entrée. Au cinéma le Rex à Sarlat, la jauge a été abaissée à 49 spectateurs sauf pour certaines séances.

En revanche au studio 53 à Boulazac et au Ciné Roc de Terrasson, il n'y aura pas besoin de montrer son pass sanitaire puisque là aussi la jauge a été abaissée à 49 personnes.

Périgueux

La mairie de Périgueux a abaissé la jauge de visiteurs à 49 personnes sur certains de ces sites. C'est le cas par exemple à la Médiathèque Pierre Fanlac où encore au Musée d'art et d'Archéologie du Périgord où il ne peut y avoir que 49 personnes en même temps.

En revanche, au Musée Vesunna et pour les séances de cinéma en plein-air organisées dans les parcs de la ville de Périgueux, il faudra présenter son pass sanitaire.

Pour les animations "d'un été sur les quais", le pass sanitaire ne sera obligatoire uniquement que les mercredis et les samedis de 17 heures à 22 heures.

Les jardins d'Eyrignac décalent leurs pique-niques

Avec la mise en place du pass sanitaire, les jardins d'Eyrignac ont décidé de changer les dates des pique-niques blancs. Au lieu d'être organisés les lundis de l'été, ils sont décalés aux jeudis du 29 juillet au 19 août pour permettre aux participants qui ne sont pas vaccinés d'avoir le temps de se faire tester et de présenter un test négatif de moins de 48 heures.

Ces traditionnels pique-niques blancs réunissent habituellement environ 500 personnes pour dîner en étant habillées de blanc.

Périgord Noir

Le château de Marzac à Tursac a décidé de limiter sa jauge à 49 personnes pour ne pas à avoir à mettre en place le Pass sanitaire. Le Château propose un escape game "L'Or de la résistance" avec réservation obligatoire sur leur site internet ou bien par SMS au 06.06.42.58.59.

La réserve zoologique de Calviac met en place le Pass sanitaire. Ce qui signifie qu'elle peut accueillir plus de 50 visiteurs et qu'ils peuvent enlever le masque pendant la visite.