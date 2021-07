Pass sanitaire : obligatoire dans quels établissements municipaux à Nîmes ?

En "phase de rodage" mais bel et bien obligatoire, le pass sanitaire s'est imposé ce mercredi à tous les visiteurs de lieux culturels, des cinémas aux musées en passant par les bibliothèques. "Préparez vos justificatifs": pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif alors que le nombre des contaminations explose, en raison du variant Delta, plus contagieux. Au regard du décret paru mardi 20 juillet au Journal officiel annonçant les modalités de cette mesure, la Ville de Nîmes met en place de nouvelles dispositions d’accueil dans les lieux municipaux concernés.



Le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux de culture, de loisirs et établissements recevant du public accueillant plus de 50 personnes simultanément.



Pour accéder à ces lieux, les personnes de plus de 18 ans, devront présenter une preuve de non-contamination au Covid : attestation de vaccination complète, test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures, résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant du rétablissement du Covid. Il pourra être présenté au format papier ou numérique à partir de l'application Tousanticovid.

Les lieux culturels concernés à Nîmes

Le Musée de la Romanité, la bibliothèque du Carré d’Art et son Musée d’Art contemporain et les Arènes appliquent l’obligation de présenter un pass sanitaire pour y accéder.



Les autres musées municipaux (Musée des Beaux Art, du Vieux Nîmes, des Cultures Taurines et le Museum) ainsi que les bibliothèques de quartiers, la Maison Carrée et la Tour Magne limitent leurs jauges d’entrées à 49 personnes présentes simultanément. Ils ne sont donc pas soumis à l’application du pass sanitaire. La mairie précise également que les boîtes de retour des bibliothèques de Carré d’Art et Jean d’Ormesson restent disponibles pour retourner ses documents.



Lieux de loirs et sportifs

Les piscines municipales (Les Iris et Fenouillet) et le parc Aquatropic ainsi que le Parnasse appliquent l’obligation de présenter un pass sanitaire pour y accéder.



Etablissement recevant du public

Le Centre Communal d'Action Sociale de Nîmes ainsi que les centres sociaux appliquent également l’obligation de présenter un pass sanitaire pour y accéder.



Manifestations

Dans la mesure où ils se déroulent dans un lieu ouvert au public et dépassant une jauge de 50 personnes, les festivals « Un réalisateur dans la Ville » organisé aux Jardins de la Fontaine, « Une salle sous les étoiles » organisé au Cloitre des Jésuites, « Les Nuits de Nemaus » organisé aux Arènes ainsi que la compétition de Fitness « Affiliates Battle » programmée au Parnasse les 24 et 25 juillet, sont soumis à l’application du pass sanitaire.



