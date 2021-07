Pass sanitaire obligatoire pour les arènes de Beaucaire

La mairie de Beaucaire rappelle que le pass sanitaire sera obligatoire pour l'accès aux arènes, et notamment aux courses camarguaises.

Conformément aux décisions du gouvernement, les courses camarguaises (11, 18, 22 et 26 juillet) et le spectacle de recortadores du 24 juillet qui se dérouleront aux Arènes de Beaucaire seront soumis au pass sanitaire. C'est la mairie de Beaucaire qui le précise, s'il le fallait encore, ce mercredi. Pour accéder aux Arènes, vous devrez donc présenter une preuve sanitaire (papier ou via l’application mobile TousAntiCovid) parmi les suivantes : certificat de vaccination (Parcours vaccinal complet) ou la preuve d'un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.



Où faire un test antigénique à Beaucaire ?

- Pharmacie de La Moulinelle

Rue du 5 juillet 1962, C.cial de La Moulinelle, 30300 Beaucaire

Sans rendez-vous | Tél. : 04 66 59 33 67



- Pharmacie du Port

2 rue de l’Hôtel de Ville, 30300 Beaucaire

Sur rendez-vous | Tél. : 04 66 59 10 50



- Pharmacie du Quai

7 quai Général de Gaulle, 30300 Beaucaire

Sur rendez-vous | Tél. : 04 66 59 29 53

> Où faire un test PCR ?

- En laboratoire

- Sur rendez-vous auprès de certains infirmiers