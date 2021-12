Face à hausse des cas de Covid-19 dans le Haut-Rhin, les mesures sanitaires sont renforcées sur les marchés de Noël de Colmar et Mulhouse. Pas de bretzel ni de vin chaud sans pass sanitaire. Le sésame devient obligatoire pour les acheter et les déguster dans des zones dédiées.

Pass sanitaire obligatoire pour la vente à emporter sur les marchés de Noël de Colmar et Mulhouse

Face à la hausse des cas de Covid-19 dans le Haut-Rhin, la préfecture a décidé de renforcer les mesures sanitaires sur les marchés de Noël de Colmar et Mulhouse.

Dans un communiqué, la préfecture du Haut-Rhin précise qu'à partir de demain : "A Colmar, comme à Mulhouse, des zones dédiées à la consommation sont créées à plusieurs endroits des marchés de Noël. Toute consommation de boisson ou nourriture devra désormais s’effectuer dans ces espaces, et non plus en déambulant ou directement sur un chalet. "

Flambée de l'épidémie dans le Haut-Rhin

"A Mulhouse, et comme c’est le cas à Colmar depuis le 3 décembre, l’obligation du pass sanitaire sur les marchés de Noël est également étendue à l’achat de consommation à emporter." Ces mesures indique la préfecture du Haut-Rhin "visent à limiter la propagation du virus et assurer ainsi la sécurité de tous. Elles viennent compléter les dispositifs déjà en vigueur depuis le lancement des marchés de Noël et rehaussés le 27 novembre. "

Il faut rappeler aussi que le port du masque est obligatoire sur tous les marchés de Noël du département, ainsi que dans les centres-villes de Colmar et Mulhouse.

Dans le Haut-Rhin, le taux d'incidence est très haut : 677 cas pour 100 000 habitants.

