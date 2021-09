Pass sanitaire salarié : la responsable du Gouffre de Padirac demande son retrait immédiat

Le Gouffre de Padirac et sa rivière souterraine à 103 mètres de profondeur (photo d'archives).

Dans le Lot, la société qui exploite le Gouffre de Padirac demande le retrait immédiat du pass sanitaire salarié. Cette réglementation applicable depuis le 30 août lui a fait perdre dit-elle un quart de ses saisonniers; des jeunes qui ne se sont tout simplement pas présentés à leur poste de travail.

Le gouffre de Padirac est présenté comme le 3ème site le plus visité en Occitanie après le château et les remparts de Carcassonne et le Pont du Gard.

Sa présidente directrice générale Laetitia de Ménibus-Gravier explique que dans ces conditions elle ne sait pas comment accueillir les visiteurs aux vacances de la Toussaint : "on s'est tiré une balle dans le pied avec ce pass sanitaire salarié dont notre secteur n'avait pas besoin. C'est le coup de grâce. 25% de nos effectifs ne se sont pas présentés à leur poste de travail. C'est désastreux. Je demande le retrait immédiat du pass sanitaire salarié dans les sites de loisirs pour qu'on puisse au moins sauver les vacances de la Toussaint." Et d'enfoncer le clou : "avec les contraintes de formation que nous avons je ne sais pas accueillir les gens aux vacances de la Toussaint".

A la fuite des saisonniers, s'ajoute la réduction de la jauge de fréquentation de 25%. Avec 287 000 visiteurs en 2021, le gouffre de Padirac dit avoir vu baisser son nombre d'entrées de 21%.