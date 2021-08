Pass sanitaire : une baisse de fréquentation de 13% dans les principaux sites touristiques de Touraine

C'est une enquête instructive sur les conséquences de la mise en place du pass sanitaire sur la semaine du 21 au 28 juillet dans les principaux lieux touristiques d'Indre-et-Loire. Du château d'Amboise au "Family Park" de Sorigny en passant par les Mini-Châteaux et la forteresse de Chinon, c'est en tout 14 professionnels qui ont accepté de répondre à l'enquête de l'Agence Départementale du Tourisme au cours de la première semaine de mise en application du pass sanitaire afin d'en évaluer l'impact.

A semaine comparable entre celle de juillet 2020 et celle de juillet 2021, la fréquentation a diminué de 13% en moyenne avec selon les endroits une baisse pouvant aller de 2 à 50%.

Une personne sur deux s'est vue par exemple refuser l'entrée dans un parc de loisirs entre le 21 et le 28 juillet. Dans ce panel figurent ceux de "Family Park" à Sorigny et "Lulu Parc" à Rochecorbon. Si pour la plupart des 14 professionnels qui ont accepté de répondre à cette enquête, la discrétion est de mise quant à cette baisse de fréquentation, on sait que la cité royale de Loches cette première semaine d'application du pass sanitaire a perdu 20% de sa clientèle, 17% à la forteresse de Chinon et 8% au château de Langeais, ce qui représente tout de même pour ce château un déficit de 372 entrées selon sa directrice. L'autre enseignement de cette enquête c'est la baisse de fréquentation sur cette même semaine de juillet mais depuis l'arrivée de la Covid-19 en 2020 et cela par rapport à 2019. Ces 14 sites parmi lesquels on compte également le Clos Lucé, les châteaux de Gizeux, du Rivau ou encore de Montpoupon ou Villandry ont perdu en moyenne 22% de leur clientèle, les étrangers y sont aussi pour beaucoup.