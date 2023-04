Passer des vacances inoubliables à l’Observatoire de Nice et en randonnée avec Orgaya

L’Observatoire de Nice : le rendez-vous cosmique des vacances

Vous cherchez une activité qui sort de l’ordinaire et qui vous fera voir les étoiles ? Alors, ne manquez pas les visites de l’Observatoire de Nice, le temple de l’astronomie sur la Côte d’Azur.

- Visitez la Grand Coupole et l’Universarium

Du 25 au 30 avril, vous pourrez monter au sommet du Mont-Gros et découvrir la Grande Coupole de Gustave Eiffel, un chef-d’œuvre architectural qui abrite les lunettes astronomiques et les instruments d’observation. Vous pourrez aussi vous initier à l’astronomie grâce à l’espace interactif Universarium, où vous trouverez des réponses aux grandes questions existentielles que vous vous posez : Où sommes-nous ? D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et surtout, pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre ?

- Écoutez les contes et légendes du ciel

Et pour les plus jeunes, l’Observatoire propose des visites contées samedi 29 avril. Une conteuse vous fera découvrir les contes et légendes du ciel, et vous expliquera comment les hommes ont interprété les astres et les phénomènes célestes au fil des siècles. Vous apprendrez par exemple pourquoi la Lune a des taches, pourquoi le Soleil se couche à l’ouest, ou pourquoi il ne faut pas confondre une étoile filante et un OVNI.

Réservez vite votre place en ligne pour ces visites exceptionnelles. Tarif famille de 25€ pour 4. Attention, le nombre de places est limité. Il faut dire que l’Observatoire est très prisé par les amateurs d’astronomie (sûrement aussi par les extraterrestres qui viennent y faire leur plein d’énergie).

Partez en randonnée avec Orgaya

Et si vous avez envie de prolonger votre découverte de la nature, découvrez les randonnées guidées en famille proposées par Orgaya. Des guides-accompagnateurs vous emmènent vivre des expériences insolites en pleine nature, loin des sentiers battus et en toute sécurité.

L’objectif : découvrir la nature, les saisons, la faune et la flore pour apprendre à les préserver. Et aussi s’amuser, se dépenser et se ressourcer.

- Journée "Into the wild"

Pour apprendre les bases de la survie comme un aventurier, faire du feu et apprendre à s’orienter. Idéal pour ceux qui rêvent de participer à Koh-Lanta ou à The Island.

- "Camina Luna"

Randonnée nocturne sous la Lune avec lampe frontale et spectacle du lever de Lune sur la mer à l’arrivée. Parfait pour les romantiques (ou les loups-garous).

- Camina mangia

Randonnée culinaire autour de Gorbio. Une balade gourmande qui vous fera découvrir les spécialités locales et les produits du terroir.

- Randonnée et bivouac en famille

Tout compris dans le Mercantour. Une immersion totale dans la nature sauvage, avec nuit sous la tente et repas au feu de bois. Une expérience inoubliable pour petits et grands.

Journées découvertes sur demande. N’hésitez pas à contacter Orgaya pour organiser votre randonnée sur mesure.

