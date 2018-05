De plus en plus de Cherbourgeois songent à louer leur bateau sur Airbnb pour proposer aux touristes une nuit dans un cadre original. Une activité qui permet à certains propriétaires de conserver leur bateau.

Cherbourg, France

À Cherbourg, après les appartements et les maisons loués aux touristes via Airbnb... Les bateaux ! Pas pour naviguer mais pour passer la nuit dans un endroit original. Sur le port de Cherbourg, sur plus de 1.600 bateaux, une petite dizaine d'entre eux sont disponibles à la location sur Airbnb dont une vedette quatre étoiles avec deux cabines, frigidaire, thé, café, plaque électrique, toilettes privées... Le grand luxe selon Christophe, le gérant de la vedette qui s'occupe d'accueillir les hôtes et du ménage à bord.

Tout est en bois, le pont est en teck, cette vedette italienne demande beaucoup d'entretien - Christophe, gérant d'une vedette

L'entretien et l'abonnement annuel pour une place dans le port de Cherbourg coûtent cher au propriétaire. Celui-ci souhaite se séparer de sa vedette qui malheureusement ne trouve pas preneur. "Airbnb permet d'éponger un peu les frais et de faire découvrir la mer à des hôtes venus de loin... Tout le monde est content !"

Effectivement, le dernier hôte en date est ravi : Pour Stéphane, père de famille parisien, payer un tel cadre 75 euros la nuit pour cinq personnes, petit déjeuner compris, le rapport qualité-prix est imbattable. "Je n'ai rien trouvé de mieux sur le marché et surtout j'ai eu le coup de cœur pour ce bateau, je me suis dit que ça ferait une super surprise à mes filles, qui ont adoré prendre leur petit déjeuner au milieu des bateaux !"

J'avais mis mon bateau en vente la mort dans l'âme - Jérémy, propriétaire d'Airbnb

Pour une ambiance un peu plus "roots", un peu plus "camping", le voilier de Jérémy est tout indiqué. Jérémy, qui vit et travaille à Flamanville, à une trentaine de kilomètres de Cherbourg, a envisagé un temps de vendre son petit voilier de 7 mètres 50 car l'abonnement au port de Cherbourg lui coûte cher, "137 euros par mois". La solution Airbnb lui a sauvé son bateau. "Je l'avais mis en vente la mort dans l'âme et j'ai eu l'idée de le mettre sur Airbnb grâce à des copains qui font ça. C'est à peu près 30 euros la nuit pour deux personnes. Si on retire la commission pour Airbnb, j'ai 26 euros, dont il faut déduire le ménage, l'essence de mes trajets entre Cherbourg et Flamanville, l'achat de café et de thé pour les hôtes... À la fin, s'il me reste 15 euros, c'est bien ! Mais ça me permet de garder mon bateau !"

Jeremy s'est inscrit en décembre dernier, il a déjà accueilli une vingtaine d'hôtes, "dont une jeune Parisienne venue passer trois nuits alors que c'était la tempête, je pensais qu'elle allait fuir dans le premier hôtel mais non, elle a adoré !"

Tout le monde y trouve son compte donc, sauf, peut-être la capitainerie où les locataires viennent se doucher, mais ce n'est pas le problème selon Michel Louiset, adjoint au maire responsable des problèmes de plaisance. Ce qu'il faudrait, selon lui, c'est mettre en place un cadre un peu officiel pour des raisons de sécurité. "Un port reste dangereux pour quelqu'un qui n'y est pas habitué ! Quand on est né dedans ça va, mais quand on n'a jamais mis les pieds sur un bateau, ça soulève certaines questions !"

Pour l'heure, la mairie de Cherbourg ne s'affole pas car l'activité reste minoritaire. À voir si elle prend de l'ampleur dans l'avenir.

Les bateaux disponibles à la location localisés dans le port de Cherbourg (Capture d'écran) © Radio France -