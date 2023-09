Passer son permis bateau en Indre-et-Loire, c'est possible !

Pas besoin d'aller jusqu'à Royan ou la Rochelle : en restant en Touraine, il est possible de passer son permis côtier, celui qui permet de piloter un bateau en mer jusqu'à 6 milles d'un abri. Le département compte quatre auto-écoles qui font aussi bateaux-écoles. Et si le Cher secoue moins que l'océan Atlantique, les élèves n'en sont pas moins motivés.

"Comme une mer... très calme"

On est loin d'être aveuglé par les embruns ou décoiffé par l'air marin, quand on arrive près de la base de ski nautique de Bléré, en bord de Cher. C'est là que Christian, moniteur d'auto-école et formateur pour le permis bateau à Amboise, attend ses élèves, Brice et Stéphane. Première étape, comme pour toute leçon de navigation qui se respecte : on passe le traditionnel gilet de sauvetage.

Puis, les exercices commencent. Il faut apprendre à battre arrière, autrement dit à faire une marche arrière. À s'arrêter au bon endroit, malgré l'inertie du bateau. Et puis il y a l'exercice de l'homme à la mer, qui simule une noyade : on jette un gilet de sauvetage par dessus bord, et les élèves doivent manœuvrer pour s'en approcher au maximum, en tenant compte du vent et des vagues.

Des éléments naturels qui ne sont pas déchaînés, sur le Cher. "C'est sûr que par rapport à une mer agitée avec 2,5 mètres de vagues, là, c'est comme une mer très calme", avoue Christian avec un sourire.

Pas un permis au rabais

Pour lui, ces conditions particulièrement calmes ne sont pas un obstacle pour les quelques 70 élèves qu'il forme chaque année. Apprendre sur la rivière a ses avantages : "On est dans de bonnes conditions pour répéter les exercices sereinement, explique Christian. On n'a ni les marées, ni une mer agitée, mais les manœuvres sont là, ils apprennent à sortir d'un port, amarrer un bateau... ils ont un bon bagage !"

En tout cas, en descendant du bateau, Brice est conquis : "J'ai hâte de passer une journée sur mon bateau, de voir le large !" Lui rêve de naviguer sur l'océan Indien : "Partir avec la famille, voir les dauphin, les tortues, c'est le top du top. C'est sympa aussi sur le Cher, mais c'est pas pareil !", rigole-t-il.

Après la formation théorique, il suffit d'une matinée de pratique pour obtenir le permis côtier. La formation totale coûte environ 400 euros.

