"Passer un bon moment" : une centaine d'animations aux rendez-vous de l'été dans les quartiers à Niort

Sport, lecture, jardinage, cirque, ginguette.. voilà un petit aperçu des animations organisées dans les quartiers prioritaires de la ville à Niort. Une centaine de rendez-vous sont programmés tout au long de l'été à la Tour-Chabot-Gavacherie, au Pontreau-Colline-Saint-André, et au Clou-Bouchet.

Ce lundi après-midi, à côté du centre socio culturel de part et d'autre du Clou-Bouchet, c'est atelier papotage et bricolage. Deux tables sont installées à l'ombre des arbres. Un petit groupe est concentré sur une partie de cartes, pour les autres c'est personnalisation de verres réutilisables. "Commence à le faire au crayon de papier comme ça si tu te trompes, tu recommences", conseille Martine, bénévole au CSC aux trois retraitées autour de la table. "Les gens beaucoup sont tous seuls chez eux et n'ose pas sortir. Le but c'est qu'ils viennent voir et qu'on passe un bon moment", explique cette habitante du quartier.

"Quand on occupe l'espace public, on n'a pas de violence"

Car c'est compliqué et l'épisode des violences urbaines il y a 15 jours dans le quartier n'a rien arrangé. "Les émeutes je pense ça fait peur aux gens mais ils ont torts. Ils en ont pas après nous ces jeunes-là. Ce n'est pas pas facile, pour personne", estime Martine. "Quand on occupe l'espace public comme l'atelier papotage et bricolage, la guinguette tous les vendredis, on n'a pas de violence. On a vraiment des gens qui sont là pour profiter", insiste Andréa Guilhermina, médiatrice au centre-socio culturel. "C'est sympa, je connais personne moi ici même si ça fait 20 ans que j'y habite", raconte Béa, une retraitée qui vient pour la première fois à l'atelier.

Sur ces rendez-vous de l'été "on essaie de monter en charge tous les ans", assure Romain Dupeyrou, vice-président de Niort Agglo en charge de la politique de la ville. "On pourrait dire qu'on en fait jamais assez mais on fait déjà beaucoup. Je pense que c'est une question aussi de visibilité, d'engagement. Les rendez-vous d'été c'est un moment aussi où on communique plus. C'est plus facile d'être dehors, c'est plus facile de se retrouver, c'est aussi ça qui rend l'action plus efficace".

Deux chantiers jeunesse

Temps fort aussi de cet été, deux chantiers jeunesse se déroulent en ce moment dans les quartiers. Au Clou Bouchet, des jeunes encadrés par un artiste graffeur, un animateur du CSC et un éducateur spécialisé, réalisent en ce moment des fresques dans deux passages sous des immeubles, square Galilée.

Des passages au Clou-Bouchet ont pris des couleurs. © Radio France - Noémie Guillotin

Le programme des rendez-vous de l'été dans les quartiers à Niort pour la semaine du 17 au 21 juillet est à retrouver ici .