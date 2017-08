Passionnés de 7e art, ils font vivre bénévolement le cinéma "Le Cercle" à Orbey (Haut-Rhin)

Alors que l'opération "Ciné Cool" débute ce samedi en Alsace, avec des places pour 4 euros 50. Coup de projecteur sur le cinéma "Le Cercle" d'Orbey, géré depuis 1955 par des bénévoles. Ils veulent maintenir un cinéma authentique, loin des grands complexes des grandes villes.

Un cinéma "authentique"

Cette unique salle de cinéma est gérée depuis toujours par des bénévoles. La salle a été inaugurée en 1955 et depuis, dans ces lieux, des films sont projetés. Ce cinéma est installé dans un ancien bâtiment paroissial, à l'entrée de la commune de 3 600 habitants. Il accueille chaque année, près de 18 000 spectateurs, dans une unique salle de 186 places avec balcon, ce qui est rare et beaucoup apprécié. C'est un cinéma qui est constitué en association, qui vit principalement avec le prix des billets achetés, la mairie paye le chauffage et l'électricité du bâtiment.

On est là pour accueillir les gens et pas pour engranger de l'argent, on est là pour le plaisir et pour le cinéma," Philippe Simon, le président du cinéma "Le Cercle" à Orbey

43 bénévoles (projectionnistes, caissières et ouvreurs ) font tourner ce cinéma associatif qui propose des films grand public, art et essais, en vo et des dessins animés pour les enfants. Il y a des séances tous les jours, sauf le jeudi. C'est un cinéma familial, avec un programmation soignée, pour plaire à tous. L'ambiance est conviviale, l'idée, c'est de défendre un cinéma "authentique". Il y a aussi la projection de films en 3D.

Il y a une certaine fierté de donner de son temps pour accueillir les gens. C'est une autre ambiance que certains complexes, on est beaucoup plus proche du spectateur. Il nous arrive de discuter après le film," Clément Fréby, bénévole depuis 4 ans

Pas de pop-corn pendant les séances. A la caisse, on peut prendre des boissons ou des bonbons, ou des glaces et été. Pour ne pas déranger les voisins, l'emballage des bonbons est enlevé et mis dans des gobelets pour faire le moins de bruit possible. le prix est aussi attractif : 4 euros pour les moins de 14 ans, entre 5 et 6 euros en semaine. Comptez 7 euros pour les séances en 3D.

