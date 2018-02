La bourse multi-collections qui se tient ce week-end à Saint-benoît attend plus de 1000 curieux, chineurs et passionnés. La trentaine d'exposants présents y vendent cartes postales, vieux livres, fèves ou encore plaques en émail... avis aux amateurs.

Saint-Benoît, France

Ce week-end curieux et collectionneurs se sont donné rendez-vous à la bourse multi-collections de saint-Benoît. Organisé par l’Association des collectionneurs poitevins (ACP), une trentaine d'exposants sont présents. On y trouve cartes postales, livres en tout genre, pièces de monnaie, plaques en émail et bien d'autres choses.

Didier collectionne les fèves, il en a déjà plus de 20 000. Pour lui la bourse multi-collection de Saint-Benoît est un passage indispensable. Cette fois-ci il ne trouvera pas son bonheur... et repartira sans achat.

Je préfère en parler avec une personne passionnée

Didier collectionne les fèves depuis des années, il en a plus de 20 000. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

1 200 euros pour une plaque en émail

Damien, 24 ans, n'est pas collectionneur mais vient trouver un vinyl en particulier : "We will rock you" du mythique groupe de rock Queen, il faut compter une soixantaine d'euros. Mais ce que Damien apprécie particulièrement, c'est le lien avec le vendeur. "J'aurais pu l'acheter sur internet mais je préfère en parler avec une personne passionnée."

Il y en a finalement pour tous les goûts et budgets... La bourse se tient tout ce week-end, de 9 à 18 heures. Comptez deux euros pour l'entrée, c'est gratuit pour les moins de dix-huit ans.