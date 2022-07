Et Pathé épata Angoulême !

Le groupe Pathé a été créé en 1896, au moment des balbutiements du cinématographe. Depuis 126 ans maintenant, la marque au coq gère des salles de cinéma aux quatre coins de l'hexagone, et elle produit et distribue des centaines de films. Parmi les plus connus : "Bienvenue chez les Chtis", "La Dolce Vita", "Les Enfants du Paradis", ou encore, les films attendus pour 2023, "Astérix et Obélix" version Guillaume Canet, "Les Trois Mousquetaires", et un film sur De Gaulle pendant la guerre.

L'exposition présente des costumes et des décors de films distribués par Pathé © Radio France - Pierre MARSAT

Cette année, le Festival du Film Francophone d'Angoulême va fêter ses 15 ans. Comme un cadeau d'anniversaire, le groupe Pathé a décidé de monter, de toutes pièces en un peu plus de deux mois et à ses frais, une exposition qui retrace l'histoire du cinéma au travers de l'histoire du groupe Pathé. L'exposition est immersive : une dizaine de grands écrans diffusent des extraits des films, pendant que les visiteurs peuvent s'initier au montage, ou admirer les costumes et les décors des longs métrages. Dans une petite salle de l'Espace Franquin qui porte le nom de Méliès, les bandes annonces, les films de promo et les "making of" des films Pathé sont diffusés en boucle.

Le futur film de Guillaume Canet au temps des Gaulois mis déjà en valeur © Radio France - Pierre MARSAT

Intitulée "Le coq Pathé chante toujours", l'exposition est visible à l'Espace Franquin d'Angoulême jusqu'au 3 septembre, et bien sûr pendant toute la durée du Festival du Film Francophone. L'entrée est gratuite.

Le président du groupe Pathé Jérôme Seydoux et le délégué général du Festival du Film d'Angoulême Dominique Besnehard © Radio France - Pierre MARSAT

