Patinoire et marché de Noël de retour à Guéret

Dernière ligne droite pour remplir la hotte du père Noël : si les lutins sont un peu en retard, ils peuvent profiter des traditionnels marchés de Noël pour trouver des idées. Il y en a aux quatre coins de la Creuse dimanche 18 décembre : Azérables, Chénérailles, Dun le Palestel, Gentioux-Pigerolles et Nouziers notamment. A Guéret, les chalets sont installés place du marché depuis vendredi 16 et jusqu'à dimanche.

Malgré un début timide vendredi soir, la place du marché s'est animée à partir de samedi après-midi. "Ca met du baume au cœur", sourit une passante. "On a besoin de voir du monde, et il y a un bon petit temps hivernal." Heureusement, il y a le vin chaud pour les gosiers gelés. Une mère de famille venue exprès de Montluçon est ravie : "C'est bien, j'espère que ce genre d'animations va continuer, pour que les enfants aient encore la magie de Noël dans ce monde un peu compliqué." Une fillette descend de poney le sourire aux lèvres : "Maintenant, on va aller voir le père Noël !"

La patinoire est installée devant la mairie de Guéret. © Radio France - Valérie Menut

La patinoire jusqu'au 31 décembre

En plus des animations prévues autour de la place du marché, la municipalité a réinstallé sa patinoire devant la mairie, comme l'an dernier. Depuis vendredi soir, vous pouvez louer des patins et tenter de faire une pirouette ou un saut de biche... ou tout simplement essayer de tenir debout ! Vous aurez peut-être des bleus, mais pas les fesses gelées : il n'y a pas de glace, c'est une piste synthétique.

Tous les enfants scolarisés à Guéret ont reçu un ticket gratuit pour en profiter. La patinoire est ouverte de 14h à 20h jusqu'au 31 décembre.

Toutes les animations pour Noël en Creuse sont à retrouver sur le site de Creuse tourisme .noël