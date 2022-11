Patinoire place du Capitole à Toulouse : pas d'augmentation des prix et près de 20.000 personnes attendues

La mairie de Toulouse a dévoilé le programme des festivités de Noël 2022. Elles débuteront dès ce vendredi 25 novembre et pour la première fois, les animations (notamment le village du Père Noël) ne seront pas concentrées uniquement sur la place du Capitole. Il y aura 23 points d'animations, dans plusieurs quartiers, sur les Ramblas ou encore la place du Salin et la place Saint-Pierre. La patinoire sera à nouveau installée place du Capitole.

Une installation pour ceux qui ne partent pas en vacances

Critiquée par les écologistes notamment, la patinoire sera donc bien là. La mairie de Toulouse s'était déjà fendue d'un communiqué pour expliquer qu'elle ne consommait pas tant que ça : "Le coût énergétique de cette patinoire est de 2 Kwh/m², soit 10 centimes/patineur, elle consomme l’énergie d’une année d’utilisation d’un réfrigérateur-congélateur" pour toute la durée du marché de Noël", pouvait-on lire.

Jean-Baptiste de Scoraille, adjoint au maire en charge de l'éclairage public, ajoute au micro de France Bleu Occitanie que c'est une mesure populaire : "De nombreux Toulousains ne vont pas aux sports d'hiver, ou ne partent pas en vacances, donc c'est primordial de la maintenir."

Un succès populaire

Invité de France Bleu Occitanie, ce 24 novembre, Jonnhy Dunal, conseiller municipal délégué aux fêtes et manifestations, explique que cette patinoire attire de plus en plus de monde : "On a commencé il y a six ans avec 8.000 patineurs sur un mois, l'an dernier, ils étaient 18.000. Et on espère faire plus cette année." L'élu assure que le prix ne bougera pas : cinq euros les 45 minutes.

