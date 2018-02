Châteauroux, France

La médium berrichonne Patricia Darré, qui est aussi animatrice à France bleu Berry, publie un nouveau roman : "Il y a quelqu'un dans la maison..." à paraître le 22 février aux éditions Michel Lafon. Elle était ce mardi matin l'invitée de Philippe Verron sur France bleu Berry.

On vous définit comme une médium, est-ce que vous vous considérez comme une médium ?

Patricia Darré : Oui, quoique ce terme me fasse horreur maintenant ! Il me donne presque des boutons... Je me définirais plus comme une enquêtrice paranormale que comme une médium, parce que ce mot, "médium", ça fait appel à un tel magma de charlatanisme et de gens absolument insupportable que je ne préfère pas l'utiliser. Dans l'esprit des gens, ça a une connotation assez désagréable.

Pour cet ouvrage, vous avez choisi de visiter des lieux hantés ?

Oui, les fameux châteaux hantés, les maisons hantées. Ces lieux avec des bruits, des rires, des pas que l'on entend dans la nuit. Je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont des problèmes paranormaux... et j'ai décidé de choisir des lieux où je pouvais aller enquêter. Des gens m'appellent en me disant : "On ne peut plus vivre à la maison. Nos enfants se font agresser, ils se lèvent le matin avec des griffures, des bleus... disent que c'est un monsieur qui les frappe la nuit". Je n'y suis pas allée en leur disant 'je vais vous sauver et on va renvoyer tout ça au paradis'. J'ai déjà commencé, tout simplement, par vérifier que ces enfants n'étaient pas frappés par leurs parents. Et ensuite je suis passée au paranormal. Là, j'ai décidé d'aller dormir dans ces lieux pour en comprendre le fonctionnement, comprendre d'où venaient ces coups, ces voix, ces objets qui se déplaçaient... et de les en libérer.

Ce nouveau livre est donc une suite d'enquête. Est-ce que ces enquêtes ont été résolues ?

Oui, toutes les enquêtes ont été résolues ! C'était le challenge. Je voulais publier des choses résolues et qu'on n'en parle plus. Quand on part, il ne faut plus qu'il y ait ces problèmes, il faut qu'on ait renvoyé la force là où elle devait aller. Et lorsqu'il y a des mémoires qui débordent, il faut faire en sorte que ces mémoires soient atténuées. En tout cas, il y a de gentils esprits mais il n'y a pas de gentils fantômes. Le fantôme qui erre dans le château est toujours soit terrifiant, soit il vient en quête d'une vengeance de quelque chose. Les esprits en revanches, ceux de nos ancêtres ou des proches qui sont décédés, ne sont pas des fantômes. Ils reviennent également mais nous protègent et nous accompagnent.

"Il y a quelqu'un dans la maison..." paraîtra le 22 février aux éditions Michel Lafon.

Réécoutez l'interview de Patricia Darré par Philippe Verron sur France bleu Berry en intégralité :