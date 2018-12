Patricia remporte l'écharpe de super mamie du Territoire de Belfort 2019

Essert, France

Patricia, 63 ans, devient la super mamie du Territoire de Belfort 2019. Elle a été élue ce vendredi 30 novembre, dans la soirée, à Essert. Patricia vient de Belfort. Elle a quatre enfants, et deux petits enfants. Elle représentera le département en compétition nationale en juin prochain.

Une vie bien remplie

Patricia est née à Rennes. Très jeune, elle s'est occupée de ses frères et sœurs suite au décès de sa mère. Puis elle s'est mariée et a eu deux enfants. Elle s'est ensuite installée à Belfort. Plus tard, elle a postulé pour devenir famille d'accueil.