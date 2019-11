Patrick Bruel aime la Bretagne. Après deux passages à Rennes en 2019 dans le cadre de sa tournée "Ce soir, on sort..." le chanteur sera de retour en 2020 pour un troisième concert en quelques mois. La billetterie ouvre ce mardi 26 novembre.

Patrick Bruel de retour à Rennes pour un troisième concert de sa tournée "Ce soir on sort..."

Rennes, France

Sa tournée est un succès et Patrick Bruel ne semble pas vouloir créer de frustration chez ses fans. Ce lundi 25 novembre, le chanteur et comédien a annoncé, sur les réseaux sociaux, la prolongation de sa tournée "Ce soir on sort..." lancée au début de l'année. Quatorze nouvelles dates sont donc programmées à partir du mois de mai 2020.

Passés deux fois par le Liberté de Rennes cette année, l'interprète de "Pas eu le temps" y reviendra le 7 mai 2020 pour un nouveau concert. Il y a fort à parier que les billets mis en vente à partir de ce mardi 26 novembre s'envoleront rapidement. Les deux dernières dates rennaises avaient affiché "complet".