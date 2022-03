Patrick Bruel en concert à Alès cet été

Les gardois vont pouvoir se casser la voix, cet été, à Alès. La tournée de Patrick Bruel “En acoustique” joue les prolongations en 2022 : riche d’une programmation quotidienne festive et familiale, l’édition 2022 d’Estiv’Alès proposera un concert de l’un des artistes les plus connus et aimés du public, le 18 juillet dans les arènes du Tempéras.

Tarif unique : 32€

Placement libre

Réservations : Billetterie en vente sur les réseaux Fnac / France Billet (Hyper U Alès) et Ticketmaster (Cora)