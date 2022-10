Patrick Bruel en concert gratuit en Dordogne pour les 40 ans de France Bleu Périgord

C'est un très beau cadeau pour les 40 ans de France Bleu Périgord. Patrick Bruel vient en Dordogne pour un concert privé à l'occasion de l'anniversaire de la création de votre radio. Le chanteur sera en concert gratuit au Centre culturel de Sarlat le mercredi 26 octobre prochain. Patrick Bruel revient en Dordogne, après son concert de 2020 au Palio à Boulazac, juste avant de sortir son nouvel album "Encore une fois" le 18 novembre.

Vos invitations à gagner uniquement sur France Bleu Périgord

Le concert de Patrick Bruel mercredi 26 octobre 2022 est un concert gratuit sur invitations uniquement et vos places sont à gagner seulement sur France Bleu Périgord. Du mardi 4 au mardi 25 octobre, tous les jours, écoutez la radio et jouez à tout moment sur l'antenne. Le concert sera enregistré par les équipes de France Bleu et vous pourrez le retrouver dans "France Bleu Live" prochainement.

Quelle est votre chanson préférée ?

